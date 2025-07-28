ليفربول يجهز عرضا ضخما لشراء إيزاك بعد إتمام بيع دياز

كشف خبير الميركاتو فابريزيو رومانو أن نادي ليفربول، يجهز عرضًا جديدًا للتعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس "ليفربول مستعد لتقديم عرض ضخم من أجل ضم ألكسندر إيزاك بعد إتمام بيع لويس دياز إلى بايرن ميونخ".



وأضاف "إيزاك متحمس للانتقال إلى ليفربول، ولا يجري مفاوضات مع أندية سعودية، لأنه يريد الريدز فقط".





وأتم فابريزيو رومانو "القرار الآن بيد نيوكاسل، وليفربول ينتظر لكنه جاهز لتقديم عرض قياسي وقوي".

وتوصل بايرن ميونخ لاتفاق نهائي مع ليفربول، بشأن ضم الجناح الكولومبي لويس دياز هذا الصيف نظير 75 مليون يورو بحسب تقارير صحفية مؤخرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.