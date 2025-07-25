إيزاك يتصدر الصحف العالمية بعد طلبه الرحيل عن نيوكاسل يونايتد (صور)

تصدر السويدي الكسندر إيزاك، أغلفة الصحف العالمية بعد طلبه رسميا الرحيل عن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

غلاف صحيفة إكسبريس.

إيزاك يطلب الرحيل:

مهاجم نيوكاسل يُبلغ الإدارة برغبته في خوض تجربة جديدة وسط اهتمام قوي من ليفربول.

ليفربول يراقب الموقف

الريدز في حالة تأهب بعد فتح إيزاك باب الرحيل عن فريقه.

غلاف صحيفة التلجراف سبورت:

إيزاك يطلب الرحيل:

نجم نيوكاسل يرغب في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الفريق، وسط اهتمام من ليفربول وتشيلسي وأندية أخرى.

غلاف صحيفة ميرور سبورت

العنوان: "جاهزون... متى أنتم مستعدون" – إشارة لاستعداد الريدز للتحرك.

إيزاك يطلب الرحيل عن نيوكاسل ويضع ليفربول في حالة تأهب لصفقة قياسية جديدة.

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غلاف صحيفة ستار سبورت.

ليفربول يستعد لتحطيم الرقم القياسي بصفقة بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ألكسندر إيزاك، بعد أن أبلغ اللاعب نيوكاسل برغبته في الرحيل.

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وأكدت التقارير أن إيزاك أكد لوكلاؤه أنه من الصعب الانتقال إلى الهلال السعودي رغم العرض المالي الضخم الذي كان ينوي الفريق الأزرق تقديمه لشراء اللاعب.

وتابعت التقارير أن إيزاك يرغب في الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، خاصة وأن إدارة الريدز لم تستسلم في التعاقد مع النجم السويدي.

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن غياب مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك عن رحلة الفريق الآسيوية إلى سنغافورة لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد.

غياب إيزاك

وقال النادي عبر موقعه الرسمي: لم يسافر ألكسندر إيزاك مع نيوكاسل إلى سنغافورة ضمن معسكر الفريق.

وأوضح النادي أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة في الفخذ على الرغم من أن نتائج الفحوصات والأشعات التي أجراها كانت طبيعية.

يأتي ذلك في ظل اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع إيزاك لقيادة خط هجوم الزعيم في الموسم المقبل ولكن دون التوصل لاتفاق رسمي.

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