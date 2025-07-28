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رياضة

موهبة سنغالية على رادار ليفربول

ليفربول
ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول لم ينه تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية رغم إنفاقه الكبير حتى الآن، واقترابه من صفقة ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل يونايتد.

وكشفت صحيفة "ذا صن" نقلا عن تقارير صحفية فرنسية، أن "الريدز" وضع عينيه على موهبة ميتز الصاعدة إدريسا جايي.

المهاجم السنغالي الشاب، البالغ من العمر 18 عاما، انضم إلى ميتز في يناير الماضي، ونجح سريعا في ترك بصمته بعد تسجيل 5 أهداف في 13 مباراة كأساسي، مساهما بشكل مباشر في صعود الفريق إلى الدوري الفرنسي الممتاز.


ورغم أن اللاعب لم يكمل موسما كاملا مع ميتز، إلا أن أداءه اللافت جعله محط أنظار أندية كبرى في أوروبا، ويأتي ليفربول في مقدمتها بحثا عن تدعيم هجومه بموهبة شابة جديدة.

التقارير لم تكشف بعد عن وجود عرض رسمي من الريدز، لكن اهتمام نادي ليفربول باللاعب يشير إلى إمكانية تحرك ليفربول إذا حصل على الضوء الأخضر من النادي الفرنسي.

 

وكان ليفربول تواجد في صفوفه قبل ذلك النجم السنغالي ساديو ماني الذي رحل لبايرن ميونخ قبل أن يستقر به المطاف في النصر السعودي.

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ليفربول ألكسندر إيزاك ميتز إدريسا جايي

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