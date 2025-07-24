رغم ضم إيكيتيكي، شرطان يفصلان ليفربول عن التعاقد مع إيزاك

واصل مسئولو ليفربول مفاوضاتهم للتعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن اللاعب يرغب في الرحيل عن نيوكاسل.

وشارك إيزاك في 42 مباراة الموسم الماضي، استطاع أن يسجل 27 هدفًا وصناعة 6 آخرين، كما توج بكأس رابطة الأندية "كاراباو" على حساب ليفربول بعد الفوز 2/1.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الموثوق في أخبار الانتقالات والتعاقدات، أن ألكسندر إيزاك لا يزال هدفًا لليفربول حتى بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني بمبلغ يقدر 90 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد حتى عام 2031.

وقال رومانو، إن الأمر يعتمد على شرطين، أولهما موافقة نيوكاسل على فتح باب المفاوضات على رحيل مهاجمه السويدي، فيما يتمثل الشرط الآخر في بيع لويس دياز، ليتقدم ليفربول حينها بعرض رسمي.

قرار هام من ليفربول لمنع كوناتي من الانضمام إلى ريال مدريد

فيما اتخذ نادي ليفربول قرارا هاما بشأن الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع الفريق، في ظل أنباء اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب لتعزيز خط دفاع الملكي.

وكشفت صحيفة "فوت ميركاتو"، أن ليفربول تقدم بعرض لـ كوناتي من أجل تجديد تعاقده مع الفريق لمنع ريال مدريد من تكرار سيناريو أرنولد.

وأضافت الصحيفة أنه حتى الآن لم يبدي كوناتي أي رد فعل بشأن تجديد عقده مع ليفربول.

فيما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد لن يتعاقد مع المدافع الفرنسي صاحب الـ26 عامًا هذا الصيف إلا عند خروج أحد لاعبيه، ولن يدفع سوى مبلغ يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو.

شرط ليفربول حجر عثرة أمام صفقة انضمام كوناتي إلى ريال مدريد

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي عبّر عن رغبته الواضحة في الرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن بشرط وحيد هو الانضمام إلى ريال مدريد.

رغم سعادته المحتملة بهذه الخطوة، يدرك كوناتي أن المفاوضات لن تكون سهلة، خاصة في ظل تمسك ليفربول بمطالبه المالية المرتفعة، التي تُعد من أبرز العوائق أمام إتمام الصفقة، إذ يرغب النادي في بيعه مقابل مبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.

من جهته، يراقب ريال مدريد الوضع عن كثب، منتظرًا اللحظة المناسبة للدخول بقوة في المفاوضات، في وقتٍ يواصل فيه ليفربول صلابته ورفضه للتنازل.

رغم أن سوق الانتقالات لا يزال مفتوحًا، فإن تعقيدات الصفقة تزداد يومًا بعد يوم، ومع ذلك لا يزال الأمل قائمًا داخل ريال مدريد في التوصل إلى اتفاق قبل إغلاق النافذة.

ومن جانبه، يسعى ليفربول إلى تمديد عقد نجمه الفرنسي، الذي ينتهي في صيف 2026.

وكانت المفاوضات بشأن التجديد قد اقتربت من الحسم في وقت سابق، لكن المحادثات مع وكلاء اللاعب شهدت بعض التغييرات خلال الأشهر الماضية.

ورغم ذلك، يبدي النادي الإنجليزي تفاؤله بالتوصل لاتفاق قريب، مع تأكيده عدم وجود نية للتفريط في كوناتي خلال سوق الانتقالات الحالية أو بشكل مجاني بنهاية عقده.

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