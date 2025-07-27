الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

تقارير: ليفربول يتحرك لضم مهاجم نيوكاسل بعد رحيل دياز

ألكسندر إيزاك، فيتو
ألكسندر إيزاك، فيتو

ليفربول، كشفت تقارير صحفية عالمية، أن بيع لويس دياز إلى بايرن ميونخ الألماني قد تعجّل بخطوة ليفربول الرسمية للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل يونايتد.

تحرك رسمي وشيك من الريدز

وقال الصحفي كريج هوب، إن مصادر مقربة تؤكد وجود تسريبات داخل نيوكاسل بتحرّك رسمي وشيك من الريدز لضم اللاعب إلكسندر إيزاك، خاصة بعد دخول خزينة النادي مبلغًا ضخمًا من صفقة دياز التي قُدّرت بـ75 مليون يورو.

حتى الآن، لم يتم التقدم بعرض رسمي، لكن الأجواء تشير إلى أن ليفربول على أعتاب خطوة حاسمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

إيزاك يتصدر الصحف العالمية

تصدر السويدي الكسندر إيزاك، أغلفة الصحف العالمية بعد طلبه رسميا الرحيل عن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

غلاف صحيفة إكسبريس.

إيزاك يطلب الرحيل:
مهاجم نيوكاسل يُبلغ الإدارة برغبته في خوض تجربة جديدة وسط اهتمام قوي من ليفربول.

 ليفربول يراقب الموقف

الريدز في حالة تأهب بعد فتح إيزاك باب الرحيل عن فريقه.

 

غلاف صحيفة التلجراف سبورت:

إيزاك يطلب الرحيل:
نجم نيوكاسل يرغب في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الفريق، وسط اهتمام من ليفربول وتشيلسي وأندية أخرى.

غياب إيزاك 

 وقال النادي عبر موقعه الرسمي: لم يسافر ألكسندر إيزاك مع نيوكاسل إلى سنغافورة ضمن معسكر الفريق. 

وأوضح النادي أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة في الفخذ على الرغم من أن نتائج الفحوصات والأشعات التي أجراها كانت طبيعية. 

 يأتي ذلك في ظل اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع إيزاك  لقيادة خط هجوم الزعيم في الموسم المقبل ولكن دون التوصل لاتفاق رسمي.

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