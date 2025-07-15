وزير الري الأسبق: تصريحات ترامب الأخيرة تُفسّر سبب تعنت إثيوبيا

قال الدكتور حسام مغازي، وزيرالري والموارد المائية الأسبق: إن الفرصة التاريخية للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن سد النهضة كانت قائمة في نهاية الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما رعت الولايات المتحدة مفاوضات ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكن أديس أبابا رفضت التوقيع في اللحظة الأخيرة، ما تسبب في ضياع ما وصفه بـ"فرصة ثمينة للدول الثلاث".

تعنت إثيوبي متكرر.. والتاريخ يعيد نفسه

وأضاف مغازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن التاريخ يعيد نفسه مجددًا في ظل محاولة أمريكية أخرى، بقيادة ترامب، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة.



وقال:"إذا صدقت نوايا ترامب هذه المرة، فقد تكون محاولة أخيرة وجادة لإنهاء الأزمة التي طالت كثيرًا".

ولفت إلى أن إثيوبيا أعلنت عن احتفال بانتهاء أعمال بناء سد النهضة في سبتمبر المقبل، ما قد يشكل ضغطًا سياسيًا جديدًا أو ربما فرصة لتحريك الموقف الإثيوبي.

ترامب: أمريكا موّلت سد النهضة.. والإدارة السابقة "غبية"

وأشار الوزير الأسبق إلى تصريحات ترامب المفاجئة مؤخرًا، والتي قال فيها إن الولايات المتحدة كانت الممول الرئيسي لسد النهضة، وهاجم خلالها الإدارة الأمريكية السابقة متهمًا إياها بـ"الغباء"، بسبب دعم مشروع تسبب في أزمة مع حليف استراتيجي بحجم مصر.

وأضاف مغازي:"تصريحات ترامب الأخيرة تُفسّر سبب استقواء إثيوبيا وتعنتها، وربما تكون بداية لتصحيح المسار الأمريكي تجاه الملف."

التمويل والدعم الخارجي وراء التشدد الإثيوبي

وأكد أن التمويل الأمريكي، إضافة إلى دعم بعض القوى الإقليمية والدولية لإثيوبيا، كان السبب وراء تعنتها وعدم التوصل لاتفاق نهائي.



وتابع:"هناك قوى لا ترغب في استقرار مصر أو رؤيتها تنعم بالهدوء، وهذه الأطراف تلعب أدوارًا خفية في الأزمة".

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