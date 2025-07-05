خبير: دعوة آبي أحمد لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة خطوة رمزية تخفي مناورة سياسية

قال الدكتور محمد رشوان، المتخصص في الشأن الإفريقي، إن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي ابى احمد أمام البرلمان الإثيوبي، حول اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 98.9%، ودعوته الرسمية لمصر والسودان لحضور مراسم افتتاح السد في سبتمبر المقبل، تتجاوز كونها مجرد إعلان فني أو تقني، لتعكس تحركًا سياسيًا محسوبًا على المستويين الداخلي والخارجي.

وأوضح رشوان لـ فيتو أن آبي أحمد يسعى داخليًا إلى تعزيز صورة حكومته في أعين الرأي العام الإثيوبي، خاصة بعد سنوات من الحرب الأهلية والاضطرابات في إقليمي تيجراي وأوروميا، وما تبعها من تدهور اقتصادي.

وأضاف: "الإعلان عن اكتمال المشروع قبل موعده المحدد يُوظَّف كرمز للنجاح القومي والقدرة على تجاوز الأزمات، ضمن محاولة مستمرة لبناء سردية النهضة الإثيوبية ورفع أسهم الحكومة شعبويًا."

وعلى الصعيد الخارجي، رأى رشوان أن دعوة مصر والسودان لحضور حفل الافتتاح تهدف إلى إظهار انفتاح إثيوبي أمام المجتمع الدولي، والاتحاد الإفريقي على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن هذا التحرك يُراد به تخفيف الضغط المتزايد على أديس أبابا، وتصويرها كطرف منفتح على الحوار والتعاون، رغم التاريخ الطويل من التصرفات الأحادية في ملف سد النهضة.

لكن الخبير في الشأن الإفريقي شدد على أن هذا "الانفتاح" لا يتجاوز الإطار الرمزي، حيث لم يقدّم آبي أحمد أي إشارة إلى استعداد بلاده للدخول في اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وهو ما تطالب به القاهرة والخرطوم باستمرار منذ بداية الأزمة.

واعتبر أن ما تقوم به إثيوبيا يُعد "مناورة دبلوماسية تهدف إلى كسب الوقت وفرض أمر واقع لا يمكن التراجع عنه".

وأضاف رشوان أن سد النهضة تجاوز كونه مشروعًا هندسيًا أو تنمويًا، ليُصبح ورقة ضغط جيوسياسية حساسة تسمح لإثيوبيا بالتحكم في مصدر الحياة الرئيسي لدولتي المصب.

وقال: "من دون اتفاق قانوني واضح، تظل آليات تشغيل السد خاضعة للقرار الإثيوبي المنفرد، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحصة مصر التاريخية ومصالح السودان الاستراتيجية."

وحذر رشوان من أن استخدام إثيوبيا لرمزية الدعوة إلى افتتاح السد دون تقديم ضمانات حقيقية أو الدخول في مفاوضات جادة، قد يُفسَّر على أنه محاولة لإضفاء شرعية سياسية على ممارساتها الأحادية.

وأكد أن حضور أي من دولتي المصب للافتتاح، في غياب اتفاق قانوني، "قد يُستغل إعلاميًا وسياسيًا من قبل أديس أبابا لتقويض أي مسار تفاوضي مستقبلي، وتصوير الأمر كقبول ضمني بالأمر الواقع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.