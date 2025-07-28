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تنفيذ يوم علمى بمستشفى العزازى النفسي بمحافظة الشرقية

تنفيذ يوم علمى بمستشفى
تنفيذ يوم علمى بمستشفى العزازى النفسي بمحافظة الشرقية

أكد الدكتور عاطف أحمد مدير عام مستشفى العزازى للصحة النفسية ومكافحة الإدمان إنه يتم الآن تنفيذ يوم علمى وذلك  تحت رعاية الدكتورة وسام أبو الفتوح مدير عام الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية.   

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إدارة الجودة والتدريب ومكتب التمريض

أجرى اليوم العلمى بالتعاون بين إدارة الجودة وإدارة التدريب ومكتب التمريض بالمستشفى وبمتابعة دقيقة من  الدكتورة مها داوود وإشرف السيد وكيل مكتب التمريض بمستشفى العزازى النفسي.

عمل جلسات تنظيم ايقاع المخ 

حيث تم تنظيم  هذا اليوم العلمي لأعضاء هيئة التمريض اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو ٢٠٢٥ بقاعة التدريب بالمستشفى وذلك عن سياسات مكافحة العدوى وخطوات  تحضير المريض لعمل جلسات تنظيم إيقاع المخ.

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أشرف السيد وكيل هيئة التمريض

 وقال مديرعام  المستشفى إنه قام بمحاضرة الهيئة أشرف السيد وكيل هيئة التمريض وايناس نبيل عضو إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى وحضراليوم العلمى 20 عضوا من هيئة التمريض بالمستشفى.

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