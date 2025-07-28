تنفيذ يوم علمى بمستشفى العزازى النفسي بمحافظة الشرقية

أكد الدكتور عاطف أحمد مدير عام مستشفى العزازى للصحة النفسية ومكافحة الإدمان إنه يتم الآن تنفيذ يوم علمى وذلك تحت رعاية الدكتورة وسام أبو الفتوح مدير عام الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية.

إدارة الجودة والتدريب ومكتب التمريض

أجرى اليوم العلمى بالتعاون بين إدارة الجودة وإدارة التدريب ومكتب التمريض بالمستشفى وبمتابعة دقيقة من الدكتورة مها داوود وإشرف السيد وكيل مكتب التمريض بمستشفى العزازى النفسي.

عمل جلسات تنظيم ايقاع المخ

حيث تم تنظيم هذا اليوم العلمي لأعضاء هيئة التمريض اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو ٢٠٢٥ بقاعة التدريب بالمستشفى وذلك عن سياسات مكافحة العدوى وخطوات تحضير المريض لعمل جلسات تنظيم إيقاع المخ.

أشرف السيد وكيل هيئة التمريض

وقال مديرعام المستشفى إنه قام بمحاضرة الهيئة أشرف السيد وكيل هيئة التمريض وايناس نبيل عضو إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى وحضراليوم العلمى 20 عضوا من هيئة التمريض بالمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.