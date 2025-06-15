العلاج المعرفي السلوكي للوسواس القهري، دورة بمستشفى العزازي النفسي بالشرقية

أكد الدكتور عاطف أحمد مدير مستشفى العزازي النفسي للصحة النفسية وعلاج الادمان بمركز أبو حماد محافظة الشرقية أن إدارة الخدمة النفسية بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بقيادة الدكتورة وسام أبوالفتوح الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان قامت بعقد دورة تدريبية بعنوان العلاج المعرفي السلوكي للوسواس القهري وذلك بقاعة الاجتماعات بالمستشفى.

الحصول على رخصة العلاج النفسي

وقال محمد الشبراوي مدير مكتب مدير عام المستشفى: إن الدورة تعد من إحدى الدورات الأزمة للحصول على رخصة العلاج النفسي للأخصائيين النفسيين والمتدربين بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

الحضور من الأخصائيين النفسيين

وأشار مدير المستشفى إلى قيام الدكتورة نرمين عبد الوهاب أستاذ علم النفس بجامعة بني سويف بالتدريب وقد حضر الدورة التدريبية عدد ٩٠ متدربا من الأخصائيين النفسيين والمتدربين حيث ضم الحضور متدربين من مستشفيات ومحافظات الشرقية وبنها والقاهرة والمنيا وشبين الكوم وأسيوط وسوهاج والإسكندرية

حضور عشرون عضوا

وأوضح الدكتور مدير عام مستشفى العزازي أنه بالتعاون ما بين إدارة مكافحة العدوى وإدارة التدريب ومكتب التمريض بالمستشفى وأيضا بمتابعة أشرف السيد وكيل مكتب التمريض تم تنظيم يوم علمي لأعضاء هيئة التمريض اليوم بقاعة التدريب بالمستشفى وذلك عن مكافحة العدوى والرعاية التمريضية لمريض الأفكار الانتحارية، وقد قام بمحاضرة الهيئة وإيناس نبيل عضو بإدارة مكافحة العدوى، وكان الحضور قد بلغ عشرون عضوا من هيئة التمريض بالمستشفى.

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