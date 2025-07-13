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مستشفى العزازى النفسي بالشرقية ينظم ندوة تثقيفية

ندوة تثقيفية للتعريف
ندوة تثقيفية للتعريف بخدمات البنوك

 عقدت اليوم الأحد بمستشفى العزازى للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بالشرقية ندوة تثقيفية للتعريف بخدمات البنوك والبنك المركزى المصرى وبحضور لفيف من العاملين بقاعة الاجتماعات بالمستشفى من جميع الفئات. 

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 أكد ذلك الدكتور عاطف أحمد مدير المستشفى وأضاف أن ذلك جاء بالتنسيق بين إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفى العزازى النفسي  وإدارة التسويق  بالبنك المركزى.

وقال مدير المستشفى أنه  قام بالمشاركة فى  الندوة الدكتور علاء العربي  واحمد جمال عرابي مسئول مبادرة البنك المركزي  المصرى للأجهزة الطبية ومحمد شوقي مسئول تسويق بخدمة العملاء  بالبنك المركزى.

 

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وألمح الدكتور عاطف أحمد مدير مستشفى العزازى النفسي إلى اشتراك  عبدالله عطية   بالندوة ومعه  أحمد جمال مسئول مبادرة البنك المركزي المصرى للمشروعات الصغيرة وشملت المحاضرة أيضا  تعريف الحضور بالخدمات البنكية المختلفة للموظفين بالقطاع الحكومي  ذلك لدعم المشروعات الطبية والأطباء.

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