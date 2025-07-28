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قرار من النيابة بشأن طفلة لقيت مصرعها غرقًا في نهر النيل بشبرا الخيمة

قوات الإنقاذ النهري،فيتو
قوات الإنقاذ النهري،فيتو

صرحت نيابة القليوبية بدفن جثمان طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، تُدعى "جنا عمرو محمد كامل"، عقب وفاتها غرقًا بنهر النيل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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النيابة تصرح بدفن جثمان طفلة لقيت مصرعها غرقًا في نهر النيل بشبرا الخيمة

كان اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل بجوار معدية دمنهور بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت وحدة الإنقاذ بقيادة الرائد صبري السيد من انتشال الجثمان، حيث تبين أنها لطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، وترتدي "فانلة حملات وشورت أحمر".

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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