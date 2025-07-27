رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثاني بمعهد بنها الإعدادي الثانوي بنين

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الأحد، لجان امتحانات الدور الثاني بمعهد بنها الإعدادي الثانوي بنين، حيث سادت اللجان حالة من الهدوء والانضباط، دون ورود أية شكاوى.

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثاني

رافق الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية خلال الجولة عدد من الموجهين وشيخ المعهد ومسؤول الأمن، وتابع انتظام العمل داخل الكنترول، وأعمال الملاحظة والإشراف، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.

وأكد رئيس المنطقة أن الأسئلة جاءت في مستوى الطلاب، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح أولًا بأول، تمهيدًا لإعلان النتائج في موعدها.



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