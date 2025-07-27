الأحد 27 يوليو 2025
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رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثاني بمعهد بنها الإعدادي الثانوي بنين

رئيس القليوبية الأزهرية
رئيس القليوبية الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثاني، فيتو

تفقد  الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الأحد، لجان امتحانات الدور الثاني بمعهد بنها الإعدادي الثانوي بنين، حيث سادت اللجان حالة من الهدوء والانضباط، دون ورود أية شكاوى.

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السيطرة على حريق شجرة أمام مبنى محافظة القليوبية

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثاني  

رافق الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية خلال الجولة عدد من الموجهين وشيخ المعهد ومسؤول الأمن، وتابع انتظام العمل داخل الكنترول، وأعمال الملاحظة والإشراف، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.

وأكد رئيس المنطقة أن الأسئلة جاءت في مستوى الطلاب، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح أولًا بأول، تمهيدًا لإعلان النتائج في موعدها.
 

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