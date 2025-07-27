مدير تعليم القليوبية يتابع برنامج "التجربة السنغافورية" لتنمية مهارات الطلاب

تابع مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم انطلاق البرنامج التدريبي "تنمية المهارات الحياتية الأساسية لدى الطلاب" المستوحى من التجربة السنغافورية في التعليم، والذي يُنفذ على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل وزارة التربية التعليم بالقليوبية " أن البرنامج يستهدف تزويد المعلمين باستراتيجيات وأنشطة عملية لتنمية مهارات الوعي الذاتي، والإدارة الذاتية، والوعي الجماعي، والتعامل الإيجابي مع الآخرين، وكذلك القدرة على اتخاذ القرار السليم لدى الطلاب، بما يساهم في تعزيز الممارسات التعليمية اليومية داخل المدارس.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف 90 معلمًا من كل إدارة تعليمية، بواقع 30 معلمًا من كل مرحلة تعليمية (ابتدائية - إعدادية - ثانوية)، وتُعقد التدريبات بجميع مراكز التدريب المعتمدة بالمحافظة.

ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 27 وحتى 29 يوليو 2025، تحت إشراف الأستاذة ولاء مصطفى الديب، مدير إدارة التدريب بالمديرية، التي أكدت على أهمية البرنامج في دعم خطط تطوير التعليم وتنمية الكوادر البشرية في قطاع التربية والتعليم بالقليوبية.

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