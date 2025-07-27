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حوادث

خرج ولم يعد، جهود مكثفة لكشف ملابسات واقعة مقتل سائق توك توك بالقليوبية

مقتل سائق توك توك
مقتل سائق توك توك بالقليوبية،فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية  جهودها لكشف ملابسات واقعة مقتل شاب يُدعى "مايكل أ"، يعمل سائق توكتوك ومقيم بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، وذلك في  ظروف غامضة أثناء عمله.

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مقتل سائق توك توك بالقليوبية 

وتشير التحريات الأولية القليوبية إلى أن المجني عليه خرج كعادته للبحث عن لقمة العيش، وتعرض للاستدراج من قبل مجهولين طلبوا منه توصيلهم، ثم غدروا به وطعنوه وسرقوا التوكتوك الذي كان يعمل عليه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز الخانكة محافظ القليوبية

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