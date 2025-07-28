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النيابة تأمر بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع أجهزة كهربائية بالعبور (صور)

حريق مصنع أجهزة كهربائية
حريق مصنع أجهزة كهربائية بالعبور، فيتو

أمرت النيابة العامة  بـالقليوبية بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مصنع أجهزة كهربائية بطريق بلبيس الصحراوي، بدائرة قسم أول العبور، وذلك لبيان سبب الحريق وملابساته، كما كلفت بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.

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 معاينة حريق  مصنع أجهزة كهربائية 

وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بـالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل ورشة صيانة بالمصنع المشار إليه. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، بقيادة المقدم شادي محمد والرائد كمال حبشي، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء و2 خزان استراتيجي، إضافة إلى سيارة إسعاف. 

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على الحريق 

وبفضل جهود رجال الحماية المدنية القليوبية  تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، دون وقوع أية إصابات بشرية، فيما يجري حاليًا تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال. 

وأظهرت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في أتوبيس سعة 35 راكبًا، و10 براميل زيت مستهلك، وبعض البطاريات، جميعها كانت موجودة أسفل مظلة بمساحة 200 متر، وقد امتد الحريق على مساحة تُقدّر بنحو 70 مترًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

حريق كريازي بالعبور،فيتو 
حريق كريازي بالعبور،فيتو 
حريق كريازي بالعبور،فيتو 
حريق كريازي بالعبور، فيتو 
حريق كريازي بالعبور،فيتو 
حريق كريازي بالعبور،فيتو 

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