الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

مشوار منتخب إنجلترا قبل نهائي أمم أوروبا للسيدات 2025

منتخب انجلترا للسيدات
منتخب انجلترا للسيدات

يقام اليوم الأحد، نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات يورو 2025 بين إنجلترا وإسبانيا، على ملعب سانت جاكوب في سويسرا. 

وترصد السطور التالية مشوار منتخب إنجلترا حامل اللقب نحو نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات يورو 2025. 

مشوار منتخب إنجلترا قبل نهائي أمم أوروبا للسيدات 

بدأت سيدات إنجلترا مشوارهن في دور المجموعات بالخسارة أمام فرنسا 2-1، ثم حقق المنتخب الإنجليزي للسيدات فوز كبيرا أمام هولندا 4-0، ثم الفوز أمام ويلز 6-1 بختام دور المجموعات. 

وفي دور ربع النهائي فازت منتخب إنجلترا على السويد 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

ونجحت سيدات إنجلترا في التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا، بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي. 

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو السيدات 2025

وتقام مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو 2025 للسيدات اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025. 

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 8:00 بتوقيت الإمارات.  

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو السيدات 2025

وتملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025 ومنها مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي المسابقة.

وتعد هذه المباراة  تكرارا للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات التي جمعت بين إسبانيا وإنجلترا في عام 2023، وحسمتها سيدات إسبانيا لصالحهن 1-0.

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