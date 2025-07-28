منتخب مصر يخوض معسكرا قويا بأجندة سبتمبر.. الفراعنة يواجهون إثيوبيا وبوركينا فاسو لحسم بطاقة المونديال.. فيفا يحدد موعد المباراتين.. منافسات الدوري تؤخر إعلان القائمة المحلية لهذا الموعد

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مباراتي منتخب مصر الوطني الأول، أمام منتخبي إثيوبيا وبوركينا فاسو المحدد لهما موعد الأجندة الدولية للفيفا خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبلين، ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل ؟

تكمن أهمية مباراتي منتخب مصر القادمتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، كونهما يحملان فرصة ذهبية للفراعنة لإنتزاع بطاقة التأهل لمونديال 2026 دون الإنتظار للمواجهتين الأخيرتين من التصفيات أمام جيبوتي وغينيا بيساو، إلا أن مهمة منتخب مصر لحسم بطاقة المونديال في أجندة سبتمبر ليست سهلة على الإطلاق، خاصة أنها تتطلب الفوز في المواجهتين على إثيوبيا باستاد القاهرة وهو هدف يسهل تحقيقه، وعلى بوركينا فاسو على أرضها ووسط جماهيرها بالعاصمة واجادوجو، وهي المهمة الأكثر صعوبة، لاسيما أن المنتخب البوركيني هو وصيف المجموعة خلف الفراعنة برصيد 11 نقطة، ولا يزال يملك فرصة وإن كانت قليلة في المنافسة على بطاقة المونديال، ما يجعل مباراته أمام مصر في الجولة الثامنة معركة أو حياة أو موت بالنسبة له

يبقى التأكيد على أنه في حال نجح منتخب مصر في حصد النقاط الست أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، فإنه سيكون قد حسم رسميا تأهله لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، أما أي نتائج أخرى غير ذلك، فإن هذا يعني تأجيل الحسم للمواحهتين الأخيرتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو في أجندة أكتوبر المقبل

منتخب بوركينا فاسو، فيتو

فيفا يحدد موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأحد، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحدد فيه موعد مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل، وهي المباراة التي سيستضيفها استاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم 9 من الشهر نفسه.

ويغادر منتخب مصر القاهرة يوم صباح يوم 7 سبتمبر في طريقه إلى العاصمة البوركينية واجادوجو، ثم يخوض مرانا وحيدا يوم 8 سبتمبر على ملعب المباراة، ويخوض اللقاء أمام الخيول يوم 9 سبتمبر، ثم يغادر عائدا إلى القاهرة عقب إنتهاء المباراة مباشرة

حسام وابراهيم حسن، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، مساء يوم الأحد 31 أغسطس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

ويشهد اليوم الأول بمعسكر الفراعنة إنضمام لاعبي الأهلي وبيراميدز، فيما يتأجل إنضمام لاعبي الزمالك، لما بعد إنتهاء مباراة الفريق أمام وادي دجلة مساء نفس اليوم، أو في اليوم التالي

أما اللاعبين المحترفين فينضمون لمعسكر الفراعنة يوم 1 و2 سبتمبر، مع إنطلاق الأجندة الدولية وهم: محمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل ومصطفى محمد وحمدي فتحي

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، فيتو

تأخر إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

أما فيما يتعلق بإعلان أسماء اللاعبين المحليين، الذين سيتم إستدعاءهم لمعسكر الفراعنة المقبل، فقد بات من المؤكد أن يتأخر إعلانها عن ما هو هو معتاد، حيث تنص لائحة الفيفا على إستدعاء اللاعبين المحترفين قبل موعد الأجندة الدولية بأسبوعين كاملين، فيما يتم إستدعاء لاعبي الدوري المحلي لمعسكر المنتخب الوطني قبل أسبوع من إنطلاق الأجندة الدولية.

ولكن بعد إعلان جدول مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز، أمس الأحد، ونظرا لرغبة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، في خوض اللاعبين الدوليين أكبر عدد من المباريات مع أنديتهم في الدوري المحلي، لإستعادة فورمتهم الفنية والبدنية قبل الإنضمام للمنتخب الوطني، فقد بات من المؤكد أن يؤخر حسام حسن إعلان أسماء اللاعبين المحليين المنضمين لمعسكر الفراعنة أحد يومي 30 و31 أغسطس المقبل، وهو موعد إنتهاء مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، حيث يلعب الأهلي أمام بيراميدز يوم 30 أغسطس، فيما يواجه الزمالك وادي دجلة في اليوم التالي في ختام الجولة الخامسة

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