افتتح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو مكتب الفيفا الإفريقي في العاصمة المغربية الرباط.

انفانتينو يفتتح مكتب الفيفا الأفريقي في المغرب



وجاء بحضور رئيس الفيفا وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

ووصل انفانتينو إلى المغرب قبل أيام والتقي برئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ومن المنتظر أن يحضر نهائي كاس الأمم الأفريقية للسيدات في البطولة المقامة حاليا في المغرب.

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