مصدر: منتخب مصر يفاضل بين مواجهتي نيجيريا والكاميرون

منتخب مصر، كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أبلغ مسئولي اتحاد الكرة، أنه موافق على مواجهة أحد منتخبي نيجيريا أو الكاميرون وديا، خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر نوفمبر المقبل، لكنه يرفض مواجهة المنتخبين خلال نفس الأجندة، والتي ستكون ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار التي تقام في ضيافة المغرب في ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر، أن حسام حسن فضل خوض الودية الثانية للفراعنة في أجندة نوفمبر، أمام أحد منتخبات المستوى الثاني أو الثالث، أما في حال خوض المباراتين أمام منتخبين من المستوى الأول مثل نيجيريا والكاميرون، فإن الأمر قد ينعكس سلبيا على الفريق بدنيا ومعنويا، خاصة إلى ما حقق نتيجة سلبية في أحد المواجهتين.

معسكر نوفمبر يجهز الفراعنة لـأمم إفريقيا بالكاميرون

ومن المقرر، أن يستغل منتخب مصر الوطني الأجندة الدولية للفيفا في شهر نوفمبر المقبل، من أجل خوض مباراتين وديتين، ضمن استعداداته لبطولة أمم أفريقيا، التي تقام في المغرب

منتخب الكاميرون، فيتو

موعد بطولة أمم إفريقيا بالمغرب

تستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا للكبار 2025، في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

مجموعة مصر بأمم إفريقيا للكبار

فيما أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المجموعة الثانية التي تضم معنا منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تعد مجموعة قوية، لاسيما وأن كرة القدم في أفريقيا تتطور للأفضل ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة بدليل النتائج التي شهدتها السنوات والبطولات الأخيرة وتألق منتخبات جديدة في سماء الكرة الأفريقية.

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