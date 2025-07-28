بالأسماء والدرجات، أوائل الثانوية الأزهرية بالدقهلية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، الإدارة المركزية للامتحانات، أسماء الطلاب الأوائل على مستوى منطقة الدقهلية في امتحانات الثانوية الأزهرية لسنة 2024 - 2025 م) الدراسية حيث حقق 3 طلاب مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وحصد طلاب محافظة الدقهلية في الثانوية الأزهرية علي المركز الأول والسابع للشعبة الأدبية والسادس في الشعبة العلمية.

وحصلت “فيتو” على أسماء الأوائل على مستوى محافظة الدقهلية في الثانوية الأزهرية.

في القسم العلمي:

- المركز الأول الطالب محمود أحمد رضا على سالم معهد برج النور الحمص بمجموع 646 اي بنسبة 99.38%.

-المركز الثاني الطالبة سماء صبحى رضوان العوضى ابراهيم، معهد فتيات البلامون بمجموع 645 اي بنسبة 99.23%.

-المركز الثاني مكرر الطالبة الشيماء ثروت عبد الوهاب عبد العال معهد فتيات ابوداود السباخ بمجموع 645 اي بنسبة 99.23%.

-المركز الثاني مكرر الطالبة ريم رضا محمد السيد سماحه معهد فتيات ميت ابو الحسين بمجموع 645 اي بنسبة 99.23%.

-المركز الثاني مكرر الطالب عاصم محمد فؤاد احمد على معهد السنبلاوين النموذجي بمجموع 645 اي بنسبة 99.23%.

-المركز الثاني مكرر الطالب محمود محمد فكرى عبد العزيز عبد العزي معهد منية النصر بمجموع 645 اي بنسبة 99.23%.

وفي القسم الأدبي (مبصر):

-المركز الأول الطالبة حبيبة هاشم عبده ابراهيم فاضل سليمان معهد فتيات جصفا بمجموع 580 بنسبة 98.31%.

-المركز الثاني الطالب ادم ياسر السعيد السعيد الشيخ اويش الحجر بمجموع 577 بنسبة 79.80%.

-المركز الثالث الطالبة اروى خالد محمد ابو الفضل عوض الله معهد فتيات صدقا بمجموع 570 بنسبة 96.66%.

-المركز الرابع الطالبة روضه محمد محمد احمد ابراهيم معهد فتيات صدقا بمجموع 566 بنسبة 95.93%.

-المركز الرابع مكرر الطالبة مريم محمد عثمان عباس محمد معهد فتيات ميت على بمجموع 566 بنسبة 95.93%.

وفي القسم الأدبي ( كفيف ):

-المركز الاول الطالب محمد خالد احمد السعيد محمد معهد دكرنس بمجموع 489 وبنسبة 88.91%.

-المركز الثاني الطالبة منه الله يوسف محمود ابراهيم على. معهد فتيات بهوت بمجموع 475 وبنسبة 86.36%.

-المركز الثالث الطالب محمود ابرهيم عبد العظيم جاد احمد معهد الجمالية بمجموع 465 وبنسبة 84.55%.

ومن المقرر أن محافظة الدقهلية تستعد لتكريم اوائل المحافظة بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ولفيف من قيادات المحافظة والمنطقة الأزهرية بالدقهلية.

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