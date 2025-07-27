تنسيق 2025، أماكن صرف أوراق طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025.. عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية، يسعى عدد كبير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية، والابتعاد عن التخصصات الدراسية والكليات التي تقدمها جامعة الأزهر الشريف، إلى معرفة كل ما يتعلق بتنسيق الجامعات لطلاب الأزهر.

ويتم قبول هؤلاء الطلاب من خلال مكتب التنسيق وفقا لشروط وقواعد محددة، وفي بعض الكليات الحكومية وليس جميعها، إضافة إلى عدد كبير من المعاهد الخاصة.

وتستعرض بوابة فيتو أهم المعلومات والملاحظات الضرورية التي يجب على الطلاب معرفتها قبل انطلاق تنسيق القبول بالجامعات.

أهم المعلومات عن تنسيق طلاب الأزهر بالجامعات الحكومية

هناك ملاحظات هامة، يجب على طلاب الشهادة الأزهرية، المقبلين على الالتحاق بإحدى الكليات في الجامعات الحكومية معرفتها، وهي كالتالي:

يقع المقر الرئيسي لمكتب التنسيق بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة القاهرة بالجيزة.

سيكون صرف الأوراق للطلاب في المواعيد التي تحدد لذلك وسيقوم المكتب بصرف مظروف ومعه دليل القبول متضمنًا طلب الالتحاق وهو (أول ورقة بالدليل) وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً طوال فترة صرف الأوراق بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية وذلك بموجب أصل شهادة النجاح أو صورة طبق الأصل منها.

سيكون صرف الأوراق من المكتب الرئيسي بالقاهرة والأفرع التابعة له بالمحافظات للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية.

قواعد قبول طلاب الأزهر الشريف بالجامعات الحكومية

وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور برقم 1177، فإنه يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقًا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية الأزهرية في تنسيق الجامعات الحكومية

حدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يسلمها طالب الثانوية الأزهرية للكلية أو المعهد الذي يرشح له وهي كالآتي:

أصل شهادة النجاح أو بيان نجاح لعام 2017.

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

طلب الالتحاق (نموذج 555 تنسيق) أول ورقة فى الدليل.

عـدد 6 صور شخصية.

نموذج 2 جند ( للطلاب للذكور فقط ).

بطاقة الترشيح.

كيفية التعرف علي نتيجة الترشيح لطلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية

سيتم إبلاغ طالب الثانوية الأزهرية بنتيجة ترشيحه فور إعلانها رسميا وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

بعدها سيظهر له على الموقع الكلية أو المعهد الذي رشح له.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من جهاز الحاسب الالى واستخدامها بالكلية أو المعهد.

ملاحظات هامة لطلاب الثانوية الأزهرية

ملاحظات هامة لطلاب الثانوية الأزهرية لا يحق للطالب استرجاع دليل الثانوية الأزهرية بعد الاطلاع على الرقم السرى.

طلاب الثانوية الأزهرية لا يحق لهم التحويل بين الكليات والمعاهد المرشحين إليها



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