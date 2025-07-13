رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يراجع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية ببنها

أجرى الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، صباح اليوم الأحد الموافق 13 يوليو، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمراكز التصحيح بمدينة بنها.

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يراجع أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية ببنها

وتفقد الشيخ سعيد خلال الجولة مراكز التصحيح الثلاثة المعتمدة لهذا العام، وهي: معهد فتيات بنها المخصص للعلوم الثقافية، ومعهد بنها الثانوي بنين للعلوم الشرعية، ومعهد بنها النموذجي للعلوم العربية، وذلك بحضور رؤساء المراكز، ومندوبي الكنترول العام، وقيادات المنطقة المكلفين بمتابعة أعمال التصحيح.

وحرص رئيس المنطقة خلال جولته على فحص سير العمل داخل حجرات التصحيح والمراجعة، حيث اطمأن على انضباط اللجان ودقة تنفيذ المراحل الفنية والعددية والقانونية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات واللوائح المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية، لضمان تحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة في تقدير الدرجات.

إشادة بجهود المعلمين ودورهم المحوري في منظومة التصحيح

وأعرب الشيخ خضر عن بالغ تقديره للمعلمين المشاركين في أعمال التصحيح، مشيدًا بحرصهم على أداء واجبهم بكل أمانة وتجرد، وتحملهم مسؤولية التقدير في ظروف تتطلب أعلى درجات الدقة والانضباط.

وأوضح أن ما يبذله المعلمون من جهد خلال مراحل التصحيح، بداية من استلام المظاريف وحتى الرصد النهائي، يُجسد الروح المخلصة التي يتميز بها العاملون بالأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذه الجهود محل فخر واعتزاز وتستحق كل دعم وتشجيع.

امتحانات الثانوية الأزهرية بالقليوبية.. انضباط وتطبيق صارم للإجراءات

وكانت منطقة القليوبية الأزهرية قد أنهت امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام بنجاح، وسط حالة من الانضباط والالتزام، حيث بلغ عدد الطلاب المقيدين بالامتحانات أكثر من 3300 طالب وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي، موزعين على 29 لجنة امتحانية تغطي مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وشهدت الامتحانات تطبيقًا دقيقًا لكافة الإجراءات التنظيمية والأمنية، حيث جرى تأمين اللجان بالتعاون مع الجهات المعنية، وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل عدد من اللجان، وتوفير الرعاية الطبية، بما يضمن تهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أية معوقات.

وقد اختتمت أعمال الامتحانات دون تسجيل أي حالات غش جماعي أو تجاوزات تؤثر على انتظام اللجان، مما يعكس نجاح المنظومة وتكاتف جميع عناصرها في سبيل خروج الامتحانات بصورة تليق بمكانة الأزهر الشريف.

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