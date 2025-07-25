توجيه هام من محافظ الجيزة للقضاء على ظاهرة لعب الأطفال بالإسكوتر الكهربائي

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع إدارة المرور بتنفيذ حملات لضبط الإسكوتر الكهربائي للأطفال (موتوسيكل صغير) من الشوارع، وذلك عقب تلقي عدد كبير من شكاوي المواطنين بشأن حوادث وقعت باستخدام تلك المركبات، بالإضافة إلى ما تسببه من مخاطر على حياة المارة وقائديها.

حملات لضبط الإسكوتر الكهربائي للأطفال بالجيزة

وأوضح المحافظ أن الإسكوتر الكهربائي للأطفال لا يتم ترخيصه ويُستخدم في الأماكن العامة والطرق من قِبَل الصبية والأطفال كلعبة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث متكررة نتيجة القيادة المتهورة وغير الواعية، فضلًا عن استغلاله في أعمال خارجة عن القانون.

وأشار المحافظ إلى أنه قد تم رصد قيام بعض الأفراد بتأجير هذه المركبات لطلاب المدارس والصغار وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المجتمع بأسره.

مظاهر الفوضى في استخدام وسائل التنقل غير المرخصة

وفي هذا الإطار، شدّد المهندس عادل النجار على ضرورة التصدي الحازم لمظاهر الفوضى في استخدام وسائل التنقل غير المرخصة، والعمل على دراسة الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن السيطرة على استخدام هذه المركبات بما لا يتسبب في تهديد حياة المواطنين أو إزعاج راحتهم.

وأكد النجار أن المحافظة لن تتهاون مع أي سلوكيات تمثل خطورة على الأمن العام، وأن سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، تمثل أولوية قصوى لدى الأجهزة التنفيذية، كما دعا محافظ الجيزة أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بمخاطر استخدام الإسكوتر الكهربائي في الأماكن العامة والطرق وعدم السماح لهم باستخدامه دون رقابة أو وعي بخطورته.

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