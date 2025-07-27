محافظة الجيزة تعتذر للمواطنين عن أزمة انقطاع المياه وترفع طاقة التشغيل بمحطة جزيرة الذهب لـ 75%

تقدمت محافظة الجيزة بالاعتذار لمواطنيها عن الأزمة الطارئة والخارجة عن إرادتها.

وأعلنت عن رفع طاقة التشغيل بمحطة تنقية المياه بجزيرة الذهب من ٥٠ إلى ٧٥٪، وذلك لتغطية الأزمة الحالية لانقطاع مياه الشرب، بسبب حادث عطل محطة محولات جزيرة الذهب.

انقطاع المياه عن مدن محافظة الجيزة

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنه سيتم رفع الطاقة التشغيلية الكاملة بنسبة ١٠٠٪ فور الانتهاء من أعمال إصلاح كابلات الجهد العالي ٦٦، مع التأكيد على استمرار تواجد سيارات الطوارئ المنتشرة بالمناطق المتضررة لتغذية المنشآت والعقارات بالكهرباء بشكل مؤقت.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة تدريجيًا وفقًا لطبيعة الأماكن وارتفاعاتها.

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