أخبار الرياضة اليوم: جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز.. تحديد موعد مباراتي المنتخب الوطني مع إثيوبيا وبوركينا فاسو.. ولوهافر الفرنسي يعلن رحيل أحمد حسن كوكا
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
غزل المحلة يتعاقد مع محمد عبد الغني مدافع الزمالك السابق
أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الأحد، التعاقد مع محمد عبد الغني مدافع الزمالك السابق والبنك الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.
كريستيانو رونالدو يطالب النصر السعودي بضم لاعب برشلونة
طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي إدارة ناديه، بالتوقيع مع مدافع برشلونة أندرياس كريستنسن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، وفقًا لتقارير إعلامية.
رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول للدوري الممتاز كاملا
الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم، عن مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 - 2026.. وجاءت كالتالي:
رسميا، لوهافر الفرنسي يعلن رحيل أحمد حسن كوكا
أعلن نادي لوهافر الفرنسي، مساء اليوم الأحد، عن الاستغناء عن مهاجمه الدولي المصري أحمد حسن كوكا بعد تجربة قصيرة مع الفريق.
كأس عاصمة مصر، تعرف على جدول مباريات دور المجموعات
كأس عاصمة مصر، أعلنت رابطة الأندية المصرية عن قرعة بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.
موعد ومكان مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026
الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم، عن مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 - 2026.
فيفا يحدد موعد مباراتي المنتخب الوطني مع إثيوبيا وبوركينا فاسو
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتحديد موعد مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من تونس
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.
بعد أزمة القمة، تعرف على عقوبة الانسحاب في مباريات الموسم الجديد للدوري
الدوري المصري، أجرت رابطة الأندية المصرية، تعديلات على عقوبة الانسحاب في مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري، بعد أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك والتي شهدت عدم خوض الفريق الأحمر للقاء، وخصم 3 نقاط منه فقط.
الزمالك يرفض رحيل محمد عواد
أكد مصدر داخل نادي الزمالك تمسك الجهاز الفني باستمرار محمد عواد، حارس مرمى الفريق، ورفض رحيله بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية الليبية.
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