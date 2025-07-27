أخبار الرياضة اليوم: جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز.. تحديد موعد مباراتي المنتخب الوطني مع إثيوبيا وبوركينا فاسو.. ولوهافر الفرنسي يعلن رحيل أحمد حسن كوكا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الأحد، التعاقد مع محمد عبد الغني مدافع الزمالك السابق والبنك الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.

طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي إدارة ناديه، بالتوقيع مع مدافع برشلونة أندرياس كريستنسن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، وفقًا لتقارير إعلامية.

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم، عن مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 - 2026.. وجاءت كالتالي:

أعلن نادي لوهافر الفرنسي، مساء اليوم الأحد، عن الاستغناء عن مهاجمه الدولي المصري أحمد حسن كوكا بعد تجربة قصيرة مع الفريق.

كأس عاصمة مصر، أعلنت رابطة الأندية المصرية عن قرعة بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم، عن مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 - 2026.

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتحديد موعد مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

الدوري المصري، أجرت رابطة الأندية المصرية، تعديلات على عقوبة الانسحاب في مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري، بعد أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك والتي شهدت عدم خوض الفريق الأحمر للقاء، وخصم 3 نقاط منه فقط.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك تمسك الجهاز الفني باستمرار محمد عواد، حارس مرمى الفريق، ورفض رحيله بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية الليبية.

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