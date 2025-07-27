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رياضة

كأس عاصمة مصر، تعرف على جدول مباريات دور المجموعات

كأس عاصمة مصر، فيتو
كأس عاصمة مصر، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت رابطة الأندية المصرية عن قرعة بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.

وجاء جدول المباريات كالتالي: 

الجولة الأولى:

فاركو × المقاولون العرب

زد × سموحة 

وادي دجلة × بتروجيت

كهربا الإسماعيلية × الزمالك

الأهلي × إنبي

بيراميدز × البنك الأهلي

طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري × المصري

الإسماعيلي × الجونة

الجولة الثانية:

الزمالك × حرس الحدود 

سيراميكا كليوباترا × الأهلي

بتروجيت × الإسماعيلي

الجونة × بيراميدز 

إنبي × طلائع الجيش

سموحة × الاتحاد السكندري

غزل المحلة × فاركو 

المصري × زد 

البنك الأهلي × مودرن سبورت

الجولة الثالثة: 

بيراميدز × الإسماعيلي

الزمالك × سموحة

فاركو × إنبي

حرس الحدود × المصري

الجونة × البنك الأهلي

مودرن سبورت × وادي دجلة

غزل المحلة × الأهلي

المقاولون العرب × طلائع الجيش

كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري

وجاءت مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر كالتالي: 

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

 

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