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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة «عزبة الهجانة» سابقًا بحى شرق مدينة نصر.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة، تستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين يتوافر به كافة المرافق والخدمات لتوفير حياة كريمة لهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

تطوير مدينة الأمل 

ولفت محافظ القاهرة إلى أن مدينة الأمل الجديدة ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة وفق نظام التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص وسيتم تعميمه على باقى أحياء المحافظة.

وخلال الجولة عقد محافظ القاهرة اجتماعًا مع مسئولى الشركات العاملة فى المشروع لمتابعة نسب ومراحل التنفيذ ومدى التزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على معايير الجودة والأمان، مشددًا على سرعة الانتهاء من المشروع.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة تطوير عزبة الهجانة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة حى شرق مدينة نصر مدينة الامل الجديدة

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