معامل جامعة عين شمس تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

تنسيق الجامعات 2025، تستعد معامل تنسيق جامعة عين شمس لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2025 _ 2026.

يأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف قطاع التعليم والطلاب، والإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، وبمقارها بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية إلى جانب معامل الطلاب من ذوي الهمم بكليتي الاداب والحاسبات والمعلومات.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن معامل التنسيق مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم ما يزيد عن ٣٠٠ جهاز حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

هذا وقد وجه محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، قطاع التعليم والطلاب بالاستعداد الكامل والمتابعة الدؤوبه لضمان نجاح معامل التنسيق بالجامعة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات والخدمات اللوجيستية اللازمة لحين الانتهاء من فتره التنسيق بكل مراحله على مستوى كافة المعامل داخل الحرم الجامعى.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في بيان لها الحد الأدنى للقبول للمرحله الأولى من التنسيق وجاءت كما يلي في الشعبة العلمية للحاصلين على 293 درجة فأكثر، بنسبة 91.56% فأكثر، وشمل ذلك 21853 طالبًا. أما بالنسبة للشعبة الهندسية، فقد بلغ الحد الأدنى للقبول 283 درجة فأكثر، بنسبة 88.44% فأكثر، لعدد 16577 طالبًا. وفيما يخص الشعبة الأدبية، تحدد الحد الأدنى للقبول بـ 233 درجة فأكثر، بنسبة 72.81% فأكثر، لعدد 54073 طالبًا.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

قواعد ترتيب رغبات الطلاب في موقع التنسيق

يحدد الطالب أسلوب اختيار رغباته اما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

سيقوم الموقع بتنبيه الطالب في حالة وجود أي أخطاء في الترتيب وخصوصا في الترتيب الجغرافي المتدرج للكليات.

بعد أن تنهي من تسجيل رغباتك يمكنك مراجعتها ثم الضغط على زر إرسال إلى مكتب التنسيق

قم بإدخال رقمك القومي ثم اضغط على زر التسجيل وهذه الخطوة أساسية لإتمام عملية تسجيل الرغبات.

قم بإدخال رقمك القومي ثم اضغط على زر التسجيل وهذه الخطوة أساسية لإتمام عملية تسجيل الرغبات. بعدها ستظهر لك استمارة الرغبات، قم بطباعتها.

سيعطيك الموقع ايصالا بتاريخ وموعد تسجيل رغباتك بالإضافة إلى رقم مرجعي بحيث يمكنك الرجوع لبياناتك مرة أخرى.

إذا قمت بإجراء تعديل فر رغباتك وهذا متاح لك طالما أن التسجيل بالمرحلة مازال مستمرا، فإن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به.

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