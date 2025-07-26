السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

هداف نيوكاسل يوجه صدمة قوية للهلال السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

 رفض المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الانضمام إلى الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

إيزاك يرفض الهلال 

 وقال خبير الانتقالات ‏فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع إكس: رفض ألكسندر إيزاك الخيارات السعودية، هدفه البقاء في أوروبا ورغبته واضحة، كانت ولا زالت اللعب في ليفربول.

ومن جهة أخرى تهتم ثلاثة أندية في الدوري الإنجليزي بضم ألكساندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

حسب ما أشار إليه الصحفي أكرم كونور، فإن الثلاثي توتنهام، نيوكاسل يونايتد، ومانشستر يونايتد يهتم بضم ألكساندر ميتروفيتش، ولكن اللاعب لم يحسم قراره بعد.

خرج ميتروفيتش من حسابات الهلال في الموسم المقبل، بناءً على قرار سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق.

مانشستر يونايتد، فيتو
مانشستر يونايتد، فيتو

ميتروفيتش يستعد لمغادرة الهلال 

 يستعد ألكسندر ميتروفيتش، قائد منتخب صربيا ومهاجم الهلال لمغادرة النادي السعودي هذا الصيف، في ظل اهتمام من برمنجهام سيتي الإنجليزي بضمه.

 

برمنجهام يسعى لضم ميتروفيتش

 وبحسب صحيفة Danas الصربية، فقد تلقى الهلال في وقت سابق عرضًا رسميًا من برمنجهام سيتي، الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، وتقدر قيمة العرض بـ13 مليون يورو. ويُعد هذا العرض الوحيد الذي وصل إلى إدارة النادي حتى الآن.

ايزاك
ايزاك

وتسعى إدارة الهلال إلى الاستفادة ماليًا من الصفقة، خاصة أن ميتروفيتش يدخل عامه الأخير من العقد، ما يجعل بيعه خطوة منطقية لتقليل الأعباء المالية، بالإضافة إلى رغبة سيموني إنزاجي مدرب الهلال في التعاقد مع مهاجم أجنبي نظرا لكثرة إصابات اللاعب الصربي.

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