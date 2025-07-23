الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لويس دياز يضغط على ليفربول للموافقة على الانتقال لهذا الفريق

لويس دياز، فيتو
لويس دياز، فيتو

يرغب نادي بايرن ميونخ الألماني ولويس دياز نجم فريق ليفربول الإنجليزي في التوصل إلى اتفاق قريب مع الريدز بشأن انتقال اللاعب.

 

لويس دياز يطلب الانضمام إلى بايرن ميونخ 

يبدو أن لويس دياز قد قدم مطلبًا واضحًا إلى ناديه الحالي بشأن المفاوضات الجارية بين بايرن ميونخ وليفربول.

وفقًا لإذاعة كولومبيا، التابعة لشبكة كاراكول راديو، إحدى أهم شبكات الإذاعة في كولومبيا، موطن لويس دياز، فقد طلب الجناح من الريدز قبول العرض القادم من البطل الألماني، ما لم يقدم ليفربول له عقدًا محسنًا بشروط رواتب أعلى بكثير، كما وعده في مايو الماضي.

وبذلك يأمل دياز في التوصل إلى اتفاق سريع بين الناديين، ويقال إن ليفربول رفض بالفعل عرضين من ميونيخ، ووفقًا للتقارير، بلغت قيمة العرض المحسن 67.5 مليون يورو.

 

بايرن ميونخ يرفع سعر التعاقد مع دياز إلى 75 مليون يورو 

لكن بما أن بايرن ميونخ يريد الحصول على اللاعب بشدة، فقد رفع سعره إلى 75 مليون يورو، وفقًا لصحيفة بيلد.

كما علمت إدارة بايرن ميونخ في نهاية الأسبوع أن ليفربول مستعد للتفاوض. ويقود المفاوضات الآن رئيس مجلس الإدارة يان كريستيان دريسن.

ويبلغ راتب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا حاليًا 2.7 مليون يورو صافيًا في أنفيلد رود، وقد اتفق بالفعل مع بايرن ميونخ على عقد مدته أربع سنوات، والذي يمنحه زيادة كبيرة في راتبه مقارنة بدخله في إنجلترا، ومن المقرر أن يحصل لويس دياز على 14 مليون يورو إجماليا سنويا عند إتمام الصفقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لويس دياز بايرن ميونخ ليفربول بايرن ميونخ الالماني دياز

مواد متعلقة

بابتسامة معتادة من الملك، محمد صلاح يلتقي أساطير ليفربول في هونج كونج (فيديو)

ريال مدريد يستعد لتقديم أول عرض لضم صخرة دفاع ليفربول

إيكيتيكي يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لارتداء قميص ليفربول

بايرن ميونخ يقدم عرضا لضم لويس دياز

الأكثر قراءة

هل حسم الرئيس السيسي اليوم قانون الإيجار القديم؟ اعرف التفاصيل

بعد زواج شهرين، طلاق نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

تعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن زيادة أسعار البنزين

يا ريت اللي ظلمته يسامحني، فيديو رئيس جامعة بني سويف يثير الجدل، وطلابه: لن نسامحك

علي معلول ينهي رسميا إجراءات انضمامه لهذا النادي

رضا سليم يورط الأهلي في أزمة جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة

الحكومة تقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لكليات الصيدلة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

تعرف على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم في القانون الجديد

انخفاض كرتونة الأبيض، أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

هذا النوع يبدأ من 16 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 23-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بسببها رد الله عليه بصره، واقعة غريبة لأم البخاري مع سيدنا إبراهيم عليه السلام

ما حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ؟ تعرف على رد الإفتاء

حكم الدعاء بالنجاح رغم التقصير في المذاكرة.. وهل يستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية