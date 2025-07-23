لويس دياز يضغط على ليفربول للموافقة على الانتقال لهذا الفريق

يرغب نادي بايرن ميونخ الألماني ولويس دياز نجم فريق ليفربول الإنجليزي في التوصل إلى اتفاق قريب مع الريدز بشأن انتقال اللاعب.

لويس دياز يطلب الانضمام إلى بايرن ميونخ

يبدو أن لويس دياز قد قدم مطلبًا واضحًا إلى ناديه الحالي بشأن المفاوضات الجارية بين بايرن ميونخ وليفربول.

وفقًا لإذاعة كولومبيا، التابعة لشبكة كاراكول راديو، إحدى أهم شبكات الإذاعة في كولومبيا، موطن لويس دياز، فقد طلب الجناح من الريدز قبول العرض القادم من البطل الألماني، ما لم يقدم ليفربول له عقدًا محسنًا بشروط رواتب أعلى بكثير، كما وعده في مايو الماضي.

وبذلك يأمل دياز في التوصل إلى اتفاق سريع بين الناديين، ويقال إن ليفربول رفض بالفعل عرضين من ميونيخ، ووفقًا للتقارير، بلغت قيمة العرض المحسن 67.5 مليون يورو.

بايرن ميونخ يرفع سعر التعاقد مع دياز إلى 75 مليون يورو

لكن بما أن بايرن ميونخ يريد الحصول على اللاعب بشدة، فقد رفع سعره إلى 75 مليون يورو، وفقًا لصحيفة بيلد.

كما علمت إدارة بايرن ميونخ في نهاية الأسبوع أن ليفربول مستعد للتفاوض. ويقود المفاوضات الآن رئيس مجلس الإدارة يان كريستيان دريسن.

ويبلغ راتب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا حاليًا 2.7 مليون يورو صافيًا في أنفيلد رود، وقد اتفق بالفعل مع بايرن ميونخ على عقد مدته أربع سنوات، والذي يمنحه زيادة كبيرة في راتبه مقارنة بدخله في إنجلترا، ومن المقرر أن يحصل لويس دياز على 14 مليون يورو إجماليا سنويا عند إتمام الصفقة.

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