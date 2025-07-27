تحديد موعد الكشف الطبي لـ "لويس دياز" في بايرن ميونخ

اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني بشكل كبير من حسم واحدة من أبرز صفقات الموسم، بالتعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول، في صفقة تُقدر قيمتها الإجمالية بـ75 مليون يورو.

لويس دياز يصل ألمانيا غدا للكشف الطبي في بايرن ميونخ

وبحسب ما أكده الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن اللاعب الكولومبي سيُسافر إلى ألمانيا غدا الإثنين من أجل إجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود بشكل رسمي.

تفاصيل صفقة لويس دياز إلى بايرن ميونخ

وأفادت تقارير، أن الناديين توصلا لاتفاق كامل على تفاصيل الصفقة، التي تشمل 61 مليون يورو تُدفع بشكل مباشر، إلى جانب 14 مليونًا كمتغيرات مرتبطة بالأداء والإنجازات الجماعية والفردية.

اختيار بايرن ميونخ للتعاقد مع دياز لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بناءً على توصية مباشرة من المدرب فينسنت كومباني، الذي يرى في دياز قطعة هجومية مثالية لأسلوب اللعب الذي ينوي تطبيقه مع الفريق في الموسم الجديد.

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