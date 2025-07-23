مبلغ صادم، شرط الهلال لبيع نجمه للقادسية

وجه الهلال، صدمة قوية لنظيره القادسية، بشأن رغبة الأخير في التعاقد مع مصعب الجوير، لاعب وسط الزعيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط الجوير خلال الأيام الأخيرة بالانضمام لصفوف القادسية بشكل نهائي، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن الهلال من أجل المشاركة بصورة أساسية.

شرط الهلال لبيع الجوير

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن القادسية قدم عرضا لـ الهلال خلال الأيام الأخيرة من أجل شراء عقد الجوير، مقابل 9 ملايين ريال.



وأوضحت أن "الهلال رد على هذا العرض بشكل صادم، حيث طلب الحصول على 50 مليون ريال، نظير التخلي عن خدمات الجوير".

وأكدت أنه على الرغم من المبلغ المرتفع الذي طلبه الهلال، إلا أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين.

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