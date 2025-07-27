مسلسل آسر الحلقة 82، حياة تخبر باسل خياط عن سر خيانتها لمجد

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 82 حول راغب الذي يرفض الاستمرار في العمل مع كنان، بعدما أقدم رجاله على قتل ناي، فيقوم رجال كنان بمنحه مهلة للتفكير، مهددين إياه إما بالانضمام إليهم وتقديم الدعم الكامل، أو تسليمه للشرطة.

وفي سياق آخر، يواجه عزت آسر ويتهمه بأن يداه ملطختان بدماء ناي، لكن آسر يرفض تلك الاتهامات ويهرب من المواجهة.

وفي الوقت ذاته، تحاول لارا الوصول إلى جابر، دون جدوى، إلى أن تتلقى منه رسالة يطلب فيها لقاءها في مكان محدد، فتذهب وتلتقي به بالفعل، بعدها يتوجه جابر إلى الخال، الذي يطلب منه حماية جود، لكن جابر يرفض ويواجهه بالحقيقة القاسية، أن من يدفع الثمن في هذه المعركة بينه وبين كنان من هم مثله، بينما يواصل الخال التضحية بمن هم تحته من الرجال من أجل أن يشعر بأن هناك من يحاربه، ويشعر الخال بالصدمة من رفض جابر.

أما حياة فتذهب إلى منزل أسرة مجد وتخبرهم بأن ثأرهم قد عاد إليهم، بعد مقتل ناي، ثم تُخبر رامي بأنها الآن متعادلة معه، حيث فقدت شقيقتها كما فقد هو مجد من قبل.

وتتوجه بعد ذلك إلى المقابر، حيث تجلس بجوار قبر مجد في صمت حزين، بينما يراقبها رامي من بعيد حتى لا تؤذي نفسها مرة أخرى.

لاحقًا، يخبر “رامي” آسر بنيته الانسحاب من طريق الانتقام حفاظًا على أسرته، ويطلب منه أن يبتعد عنهم تمامًا، وهو ما يوافق عليه آسر.

وفي مشهد مؤثر، تواجه حياة آسر عند قبر مجد، وتنفجر المواجهة بينهما، حيث تكشف له أنها من تسببت في ما حدث لمجد، بعدما خيرها والدها بينه وبين إنقاذ شقيقتها ناي، فاختارت ناي.

يُصدم آسر من الحقيقة، ويواجهها بأنها كان يمكن أن تختار طريقة أخرى، لكنها ترد بمرارة أن الفقراء لا تُمنح لهم خيارات أخرى، وتصرخ في وجهه بأنها لن تسمح له بأن يكون بديلًا عن مجد، وأنها ستستجمع كل قوتها، وسيكون هو أول من تنتقم منه، ومع المشادة تدفعه بقوة فيسقط فوق قبر “مجد”.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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