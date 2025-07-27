تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بمواعيد مباريات الفريق في الدوري الممتاز للموسم الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

وجاءت مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا، على النحو التالي:

الجولة الأولى:

سيراميكا كليوباترا والزمالك.. ٨ أغسطس.. ستاد هيئة قناة السويس.. ٨ مساءً

الجولة الثانية:

زد إف سي وسيراميكا كليوباترا.. ١٤ أغسطس.. ستاد القاهرة.. ٥ مساءً

الجولة الثالثة:

سيراميكا كليوباترا وإنبي.. ٢٠ أغسطس.. ستاد هيئة قناة السويس.. ٥ مساءً

الجولة الخامسة:

المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.. ٢٩ أغسطس.. ستاد المقاولون العرب.. ٥ مساءً



الجولة السادسة:

سيراميكا كليوباترا وسموحة.. ١٣ سبتمبر.. ستاد هيئة قناة السويس.. ٨ مساءً



الجولة السابعة:

الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. ١٩ سبتمبر.. ستاد القاهرة.. ٨ مساءً



الجولة الثامنة:

سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت.. ٢٤ سبتمبر.. ستاد هيئة قناة السويس.. ٨ مساءً



الجولة التاسعة:

الجونة وسيراميكا كليوباترا.. ٢٩ سبتمبر.. ستاد خالد بشارة.. ٥ مساءً



الجولة العاشرة:

حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا.. ٤ أكتوبر.. ستاد حرس الحدود.. ٨ مساءً

الجولة الحادية عشر:

سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.. ١٩ أكتوبر.. ستاد هيئة قناة السويس.. ٨ مساءً

الجولة الثانية عشر:

كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا كليوباترا.. ٢٦ أكتوبر.. ستاد الإسماعيلية.. ٥ مساءً



الجولة الثالثة عشر:

سيراميكا كليوباترا وبتروجت.. ٢ نوفمبر.. ستاد هيئة قناة السويس.. ٥ مساءً



الجولة الرابعة عشر:

فاركو وسيراميكا كليوباترا.. ٢٢ نوفمبر.. ستاد حرس الحدود.. ٥ مساءً

الجولة الخامسة عشر:

سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ٢١ يناير.. ستاد هيئة قناة السويس.. ٨ مساءً

الجولة السادسة عشر:

المصري وسيراميكا كليوباترا.. ٢٨ يناير.. ستاد السويس الجديد.. ٨ مساءً



الجولة السابعة عشر:

سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.. ٥ فبراير.. ستاد هيئة قناة السويس.. ٨ مساءً



الجولة الثامنة عشر:

بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.. ٢٠ فبراير.. ستاد الدفاع الجوي.. ٩:٣٠ مساءً

الجولة التاسعة عشر:

سيراميكا كليوباترا والإسماعيلية.. ٢٤ فبراير.. ستاد هيئة قناة السويس.. ٩:٣٠ مساءً

الجولة العشرون:

وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا.. ٢ مارس.. ستاد السلام.. ٩:٣٠ مساءً

الجولة الحادية والعشرون:

سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.. ٦ مارس.. ستاد هيئة قناة السويس.. ٩:٣٠ مساءً

موعد انطلاق الدوري الممتاز

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب والاجتماع الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز.



وأعلنت رابطة الأندية نهاية مسابقة الدوري في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه رابطة الأندية المحترفة في إنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وصعدت ثلاثة أندية إلى الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، وهي: المقاولون العرب، وادى دجلة، وكهرباء الإسماعيلية، وحجز الأخير مكانه فى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه

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