الأربعاء 23 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل كبدة الفراخ، بأكثر من طريقة ومذاق لا يقاوم

كبدة الفراخ، فيتو
كبدة الفراخ، فيتو

طريقة عمل كبدة الفراخ، كبدة الفراخ من الأكلات الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وقيمة غذائية عالية لذا تحرص ربات البيوت على تحضيرها.

وطريقة عمل كبدة الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتفضلها ربات البيوت كثيرا لمذاقها المميز حيث يعشقها الكبار والصغار.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل كبدة الفراخ.

مكونات عمل كبدة الفراخ:-

نصف كيلو كبدة فراخ

ربع كيلو بصل

ملح

فلفل أسود

بهارات فراخ

ثمرة طماطم مبشورة

ثمرة فلفل رومى أخضر

ملعقة ثوم مفروم

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ربع كوب خل ابيض

زيت

طريقة عمل كبدة الفراخ:-

  • نغسل الكبدة جيدا بالماء والخل ثم نصفيها.
  • نحضر حلة ونرفعها على النار ونضع بها الزيت ونشوح الثوم ثم نضيف الخل.
  • بمجرد أن يغلى الخليط نضيف الكبدة ونقلب سريعا.
  • ثم نضيف البصل وباقى الخضروات وننتظر حتى تذبل الخضراوات.
  • ثم نضيف التوابل ونقلب، ونترك الكبدة على النار الهادئة حتى تمام النضج.
  • ثم نرفع الكبدة من على النار وتقدم ساخنة بجانب الأرز الأبيض والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة.
  • وكبدة الفراخ من الأكلات التى لها قيمة غذائية عالية ومهمة لصحة الكبار والصغار.

ويمكن عمل كبدة الفراخ بطريقة أخرى. 

مكونات عمل كبدة الفراخ بدبس الرمان:

نصف كيلو كبدة فراخ

ربع كيلو بصل

ربع كوب دبس رمان

ملح

فلفل اسود

بهارات فراخ

ثمرة طماطم مبشورة

ثمرة فلفل رومى أخضر

ثمرة فلفل رومى أحمر 

ثمرة فلفل رومى أصفر 

ملعقة ثوم مفروم

ربع كوب خل ابيض

زيت

طريقة عمل كبدة الفراخ، فيتو 

طريقة عمل كبدة الفراخ بدبس الرمان:-

  • نغسل الكبدة جيدا بالماء والخل ثم نصفيها.
  • نحضر حلة ونرفعها على النار ونضع بها الزيت ونشوح الثوم ثم نضيف الخل.
  • بمجرد أن يغلى الخليط نضيف الكبدة ونقلب سريعا.
  • ثم نضيف البصل وباقى الخضروات وننتظر حتى تذبل الخضروات.
  • ثم نضيف التوابل ونقلب، ونترك الكبدة على النار الهادئة حتى تمام النضج.
  • وأخيرا نضيف دبس الرمان ونترك الخليط يغلى مرة واحدة.
  • ثم نرفع الكبدة من على النار وتقدم ساخنة بجانب الأرز الأبيض والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة.

ولعمل كبدة الفراخ بالمشروم

مكونات عمل كبدة الفراخ بالمشروم:-

نصف كيلو كبدة فراخ

نصف كيلو مشروم

ربع كيلو بصل

ملح

فلفل اسود

بهارات فراخ

زيت

طريقة عمل كبدة الفراخ بالمشروم:-

  • نغسل الكبدة جيدا بالماء والخل ثم نصفيها.
  • نحضر حلة ونرفعها على النار ونضع بها الزيت ونشوح البصل ثم نضيف الكبدة ونقلب سريعا.
  • ثم نضيف المشروم  وباقى الخضروات وننتظر حتى تذبل الخضروات.
  • ثم نضيف التوابل ونقلب، ونترك الكبدة على النار الهادئة حتى تمام النضج.
  • ثم نرفع الكبدة من على النار وتقدم ساخنة.
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