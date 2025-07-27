رابطة الأندية تعلن مكافأة بطل الدوري في الموسم الجديد

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية عن تحديد مبلغ 5 ملايين جنيها مكافأة بطل الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2025/2026.

وأوضح مسئولو الرابطة أن كل فريق شارك في بطولة الدوري الممتاز سيحصل على مليون جنيها فقط في نهاية الموسم.

تعديلات في لائحة الدوري الممتاز

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، إجراء تعديلات في لائحة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، من خلال تغيير نظام المسابقة والعقوبات التأديبية للأندية والجماهير.

وأجرت رابطة الأندية تعديلا فى صياغة عقوبة الانسحاب، بحيث تكون واضحة مع تغليظ الغرامة المالية، حيث تنص لائحة الموسم الجديد على أن الانسحاب من أي مباراة عقوبته خصم 3 نقاط المتعلقة باللقاء نفسه مع خصم 3 نقاط في نهاية الموسم وغرامة مالية لتعويض أضرار الشركات الراعية والقنوات الناقلة للمباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.