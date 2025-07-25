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رياضة

انطلاق المرحلة الثالثة لمعسكر تدريب حكام رخص الـ VAR

أوسكار مع محاضر الفيفا
أوسكار مع محاضر الفيفا بمعسكر حكام الفار، فيتو

انطلقت عصر اليوم المرحلة الثالثة من معسكر تدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو (VAR)، بحضور أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة.

وتستمر المرحلة الثالثة حتى يوم 30 يوليو الجاري، وتشهد منح الفرص للحكام المشاركين وعددهم 40 حكما "20 حكما للساحة و20 مساعدا" لإدارة مباريات كاملة بـتقنية الفيديو لتطبيق وتنفيذ ما تم شرحه في المرحلتين الأولى والثانية.

أوسكار يشكر إيجور محاضر الفيفا

على صعيد متصل، حرص أوسكار رويز على تقديم الشكر لـ ايجور مندوب فيفا والمحاضر الدولي على حضوره المعسكر، وأهداه قميص منتخب مصر تقديرا لجهوده مع الحكام.

ونقل أعضاء اللجنة لـ ايجور رسالة من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري عبّر خلالها عن شكره وتقديره لجهود ايجور مع الحكام.

ويتواجد أبو ريدة في المغرب لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا.

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لحكام رخص تقنية الفيديو var وسكار رويز تقنية الفيديو ايجور مندوب فيفا والمحاضر الدولي منتخب مصر

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