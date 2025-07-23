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ثقافة وفنون

دنيا سمير غانم تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" في هذا الموعد

دنيا سمير غانم، فيتو
دنيا سمير غانم، فيتو

تحتفل الفنانة دنيا سمير غانم ، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد روكي الغلابة يوم الأربعاء الموافق يوم 30 يوليو في أحد المولات الكبرى.

فيلم روكي الغلابة 

ويشارك مع دنيا سمير غانم في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتقوم دنيا سمير غانم في فيلمها الجديد “روكي الغلابة” بدور فتاة تعمل بودي جارد لدى أحد الأشخاص، ويقوم بدوره الفنان محمد ممدوح.

ويعد فيلم “روكي الغلابة”، البطولة المطلقة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم بالسينما، بعد أن حققت نجاحا كبيرا بالبطولات المطلقة بالدراما التليفزيونية.

رامي رضوان يروج لروكي الغلابة

روج الإعلامي رامي رضوان لفيلم زوجته الفنانة دنيا سمير غانم الجديد “روكي الغلابة”، ونشر رامي رضوان بوستر الفيلم عبر صفحته على فيس بوك وعلق قائلا: “يلااااا بقى استعدوا لشوية أكشن أنا شخصيا بدعي ماشفهوش في البيت إن شاء الله يعجبكم قوووووي، بالتوفيق والنجاح يا رب حبيبتي ولكل صناع العمل”.  

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