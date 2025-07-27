مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في تصفية أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وذلك عقب تبادل كثيف لإطلاق النيران أثناء محاولة ضبطه بمنطقة القناطر الخيرية.

وكانت التحريات قد توصلت إلى تحديد مكان اختباء العنصر الإجرامي الهارب، والذي سبق اتهامه في جنايتي "سلاح ناري وسرقة بالإكراه"، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة إطلاق أعيرة نارية أصيب خلالها أحد أفراد الشرطة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية أمنية لاستهدافه، إلا أنه بادر بإطلاق النار تجاه القوات فور اقترابها، مما دفعها للتعامل معه على الفور، وأسفر ذلك عن مصرعه في الحال.

وبتفتيش موقع الاشتباك، تم العثور بحوزته على بندقية آلية وكمية من مخدر الهيروين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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