مودرن سبورت يعلن ضم مصطفى مطاوع استعداد للموسم الجديد

أعلن نادي مودرن سبورت التعاقد مع مصطفى مطاوع مدافع فريق الإنتاج الحربي السابق، تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

مصطفى مطاوع مواليد ٢٠٠٣ من المواهب الواعدة والمميزة، ويعد الصفقة التاسعة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود، وكمال السيد ومحمود ممدوح وجودوين شيكا ومحمد يسري.

مودرن سبورت يتعادل وديًا مع زد بدون أهداف

انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي مودرن سبورت وزد مساء امس الخميس على ملعب ستاد حرس الحدود بالإسكندرية بالتعادل السلبي في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد والمقرر له ٨ من أغسطس المقبل.

جاءت المباراة قوية وحماسية، وشهدت روحا كبيرة وعالية من قبل جميع اللاعبين، تحت قيادة مجدي عبد العاطي الفنية.

جاءت الودية في ختام معسكر فريق مودرن سبورت بالإسكندرية ، على أن يعود الفريق للتدريبات بالقاهرة قبل بداية الموسم الجديد.

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