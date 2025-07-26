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تعاون بين جامعة الوادى الجديد الأهلية وشركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ورئيس مجلس إدارة شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد الأهلية تعاقدا تقوم بموجبه شركة بداية بتصميم وتطوير الموقع الإلكتروني للجامعة يدعم اللغتين العربية والإنجليزية بكفاءة عالية.

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تعاون بين جامعة الوادى الجديد الأهلية وشركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها


جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذي عقد برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفى رفعت امين المجلس الأعلى للجامعات وتستضيفه جامعة كفر الشيخ.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي  رئيس جامعة بنها أن الموقع الجديد يدعم اللغتين العربية والإنجليزية بكفاءة عالية وتحكم  كامل بالصفحات الداخلية وتوفير لوحة تحكم تتيح إدارة الصفحات الداخلية وربطها بالقوائم الرئيسية ونشر الأخبار والوسائل المتعددة وربط الموقع بكافة حسابات الجامعة ومنصاتها التعليمية الإلكترونية.
من جانبة فقد اعرب الدكتور عبد العزيز طنطاوي  عن سعادته بهذا التعاون والتى يأتى في ضوء توجه جامعة الوادي الجديد الاهلية لتكون احد الجامعات الذكية وجامعات الجيل الرابع، كما يتضمن التعاقد الدعم الفني لتامين الموقع وبناء النماذج الإلكترونية لتلقي طلبات التوظيف والقبول وغيرها من الخدمات الالكترونية الخاصة بالجامعة.

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الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي د أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة بنها ناصر الجيزاوي ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

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