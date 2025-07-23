محافظ قنا: الجامعة الأهلية تعزز تنافسية المحافظة وتدعم التنمية والاستثمار

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في اجتماع مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية، والذي عُقد لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والأستاذ الدكتور محمود خضاري معله، نائب رئيس مجلس الأمناء، وعدد من أعضاء المجلس.

وضمّ الاجتماع كلًا من الدكتور عباس محمد منصور، والدكتور مصطفى فتحي عبدالله وزيري، والدكتور المهندس محمود عبدالعليم عجور، والدكتور جمال الدين عطا عبدالكريم، والدكتورة منى ربيع بسطاوي، إلى جانب قيادات الجامعة والأطقم الفنية المعنية بالتشغيل الأكاديمي.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الأمناء عددًا من المحاور الأساسية، أبرزها التصديق على المصروفات الدراسية للطلاب الجدد، واعتماد الأعداد المقترحة للقبول في البرامج الأكاديمية، ومراجعة الخطط الدراسية ونظام الساعات المعتمدة، فضلًا عن استحداث مجلة علمية متخصصة في البحوث والمراجعات، بهدف تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة.

كما تم استعراض التقرير السنوي لإنجازات الجامعة خلال العام الأكاديمي 2024/2025، والموقف التنفيذي لأعمال الإنشاء والتجهيزات بالحرم الجامعي، إلى جانب الخطط الخاصة بالتسويق التعليمي وآليات جذب الطلاب من داخل المحافظة وخارجها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، أن الجامعة الأهلية تمثل إضافة استراتيجية لمنظومة التعليم الجامعي بمحافظة قنا، وتعد بيت خبرة تنمويًا يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة، خصوصًا في إقليم "قنا الكبرى" الذي يشمل المدينة الأم وقنا الجديدة وغرب قنا الجديدة.

قلب المشهد التنموي والتعليمي بصعيد مصر

وقال المحافظ، "نتطلع لأن تصبح الجامعة الأهلية، بالتكامل مع جامعة جنوب الوادي، جزءًا من الميزة التنافسية لمحافظة قنا في جذب الاستثمارات، وتقديم الدراسات المتخصصة التي يحتاجها القطاع الخاص، ما يضعها في قلب المشهد التنموي والتعليمي بصعيد مصر."

وشدد المحافظ على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي اللازم لتشغيل الجامعة بكامل طاقتها منذ اليوم الأول للدراسة، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى برعاية كاملة من القيادة السياسية في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم في صعيد مصر.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمجلس الأمناء لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز الأكاديمي.

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