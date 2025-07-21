9 توجيهات لمحافظ الوادي الجديد خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، كافة الأجهزة المعنية بالاستعداد والجاهزية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتيسير مهام القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية داخل وخارج اللجان الانتخابية مع التأكيد على وقوف المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء شريف خليل مساعد مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم الشكر لجميع الجهات التنفيذية وعلى رأسها إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة، لنجاح المحافظة في تنفيذ خطة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة ٩٨ ٪ ودون خصم مركزي من قيمة الموازنة، وإقرار زيادة تمويل المحافظة ضمن ٥ محافظات على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي الجديد بقيمة ٧٠٢,٩ مليون جنيه.

كما أصدر المحافظ عدد من القرارات والتوجيهات الهامة، جاء أبرزها:



◾ تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة؛ لمراجعة موقف نشاط وجدية الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة.

◾ البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من إحلال الطاقة الشمسية بالمساجد بالمدارس، في إطار خطة المحافظة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

◾ ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة الجهات الحكومية بالمراكز، وحظر تطبيق تخفيف الأحمال بالقرى والمناطق السكنية.

◾توفير نقطة إسعاف مجهز بالأمصال والكوادر الطبية اللازمة لحالات الطوارئ بمنطقة بحيرة باريس.

◾حصر وتحديد السعة التخزينية لوحدات تخزين وحفظ التمور بناطق المحافظة، قبل بداية موسم التمور؛ للوقوف على حجم إنتاجية المحافظة من المحصول الاستراتيجي.

◾ تحديد مهلة حتى منتصف سبتمبر لحصر أراضي الخفية بالإحداثيات

◾ التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لصرف وجبات شهرية لطلاب مدارس القرى النائية بمركز باريس وفقًا لنسب الحضور بالمدارس.

◾ التوسع في أسواق اليوم الواحد بالمراكز ؛ وتوفير اللحوم السودانية الطازجة بالمنافذ ؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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