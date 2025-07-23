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محافظات

الوادي الجديد.. تسليم محطة "الخير والنماء" لشركة مياه الشرب استعدادًا للانتهاء من 14 محطة

محطة تنقية مياه الشرب
محطة تنقية مياه الشرب بالوادي الجديد، ڤيتو

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي لمحطة تنقية مياه الشرب بقرية الخير والنماء بمركز بلاط استعدادًا للتشغيل دخول الخدمة.

وأوضح محافظ الوادى الجديد أن تسليم المحطة ضمن 14 محطة مستهدف تسليمها من الهيئة القومية لمياه الشرب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بعد إجراء اختبارات التشغيل التجريبي.

خطة زمنية للانتهاء من تسليم جميع المحطات

وأكد الزملوط إلى أنه تم وضع خطة زمنية للانتهاء من تسليم جميع المحطات، مشيرًا إلى أنه جاري تسليم محطة قرية بولاق خلال الفترة القادمة، على أن يتم تسليم باقي المحطات المتبقية تباعًا بالتنسيق بين الهيئة والشركة.

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