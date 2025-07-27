تنسيق الجامعات 2025، تعرف على أهم التخصصات الدراسية بجامعة مصر للمعلوماتية الأهلية

تنسيق الجامعات 2025.. بدأ موسم تنسيق الجامعات المصرية للعام الدراسي 2025 /2026، حيث يتنافس الحاصلون على الثانوية العامة وما يماثلها على أماكن في 128 جامعة مصرية حكومية وخاصة، واجنبية، وأهلية، وتكنولوجية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، على أهمية حسن اختيار الكليات التي تتوافق مع مهارات الطالب مع التركيز على التخصصات التي تؤهل خريجيها لريادة الأعمال ووظائف المستقبل المرتبطة بمجالات التقنية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التي أصبحت قاسما مشتركا مع كثير من الصناعات والخدمات.

تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية

وقال: إن الجامعات الأهلية كـجامعة مصر للمعلوماتية التي تعد من جامعات الجيل الرابع استطاعت خلال أربع سنوات فقط تحقيق طفرة في قطاعي التعليم والعمل، حيث يتخرج هذا العام أول دفعة من طلبتنا بثلاث كليات، وهي كلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الفنون الرقمية والتصميم، أما كلية الهندسة فتتخرج أول دفعة لها العام المقبل، حيث تذخر مشاريع تخرج العام الحالي بعشرات من برامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة التي تؤهل لتحولها إلى مشاريع تجارية تعزز من الناتج المحلي المصري، ومن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصادرات المصرية وفرص العمل.

وأضاف أن كليات الجامعة تركز على التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل محليا وبالخارج، الي جانب التخصصات التي تدخل مصر في الثورة الصناعية الرابعة والخامسة حتى لا نتخلف عن الركب، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات في مراكز سلاسل الإنتاج عالميا ومنافسة ضارية بين الشرق والغرب، والتي تحاول دول الجنوب مثل مصر إيجاد موطئ قدم لها.

اتفاقيات لمنح شهادات مزدوجة مع جامعات دولية

وأوضح أنه تطبيقا لتلك الرؤية فإن إدارة جامعة مصر للمعلوماتية اهتمت بتدريس المناهج الأكاديمية الأكثر طلبا مثل التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وهندسة البيانات وغيرها، مع استقطاب أفضل هيئات التدريس بكلياتنا المختلفة لتضم أهم الخبراء المصريين والدوليين، مع التوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الجودة والاعتماد المحلية، وعقد اتفاقيات لإمكانية منح شهادات مزدوجة مع جامعات دولية مرموقة، تشمل:

اتفاقية في هندسة الاتصالات والالكترونيات وهندسة الحاسبات مع Purdue University جامعة بوردو – ويست لافاييت التي تحتل المرتبة السادسة في تصنيف US News 2024 للهندسة.

اتفاقية مع University of Minnesota جامعة مينيسوتا توين سيتيز وتأتي في المرتبة 36 في علوم الحاسب حسب تصنيف US News 2024

اتفاقيات مع كلية تيلفر للإدارة التابعة لجامعة أوتاوا بكندا في مجالات التمويل، إدارة الأعمال بالتكنولوجيا، والتسويق، وهي من أفضل 1% من كليات الأعمال عالميًا، بحصولها على الاعتمادات الثلاثية: AACSB وAMBA وEQUIS

اتفاقيات مع أشهر جامعتين فرنسيتين هما "سيزي" CESI وتأتي في المركز 54 على مستوى جامعات العالم و"إيزار ديجيتل" ISART Digital ثاني أفضل جامعة على مستوى العالم في مجال ألعاب الفيديو.

أهم التخصصات بجامعة مصر للمعلوماتية

وحول أهم التخصصات التي تحظى بطلب كبير في سوق العمل، أشارت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات إلى أن الكلية تقدم تعليما متميزا في مجال علوم الحاسوب والمجالات المرتبطة به، حيث تركز على بناء أساس نظري متين مدعوم بتطبيقات عملية متقدمة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة من خلال مناهج دراسية حديثة تدمج بين أحدث النظريات العلمية والتحديات الواقعية في سوق العمل.

وأضافت أننا نؤمن بأهمية الجمع بين المعرفة الأكاديمية والمهارات التطبيقية، ولذا نقدم لطلابنا فرصًا تعليمية فريدة تشمل العمل في المعامل المتطورة، والمشاريع العملية، والتدريب الميداني في الشركات الرائدة من خلال شراكاتنا مع القطاع الصناعي.

وقالت: إن الدراسة تشمل شهادات مزدوجة مع أشهر الجامعات الدولية مثل شهادة مزدوجة مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز، وتشمل برنامج "الذكاء الاصطناعي" Artificial Intelligence، ومسارات دراسية مثل "الأمن السيبراني"Cybersecurity، و"علوم وهندسة البيانات" Data Science and Engineering، و"علوم الحاسب" Computer Science والتي تمثل المسارات المطلوبة في سوق العمل.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال عميد كلية الهندسة الدكتور عمرو الشريف أن كلية الهندسة تضم ثلاثة برامج أكاديمية، تركز على التكنولوجيا الحديثة، فنحن ملتزمون بتزويد طلابنا بأحدث المعارف العلمية، مما يجعلهم قادة الهندسة في الغد، خاصة أن تحالفاتنا القوية مع الشركات الرائدة محليًا ودوليًا تمكّن طلابنا من صياغة حلول مبتكرة وعملية، مما يعدهم للتفوق وإحداث تأثير دائم في عالم الهندسة وصنع فرق حقيقي في عالمنا.

البرامج الدراسية بهندسة جامعة مصر للمعلوماتية

وقال: إن البرامج المتاحة للدراسة تشمل ثلاث برامج رئيسية الأول "هندسة الإلكترونيات والاتصالات" Electronics & Communication Engineering، ويقدم هذا البرنامج دراسة مجالات متنوعة، بما في ذلك الشبكات السلكية، مثل الإنترنت الأرضي والألياف البصرية، والشبكات اللاسلكية مثل شبكات الجيل الرابع والخامس، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والتصميم والتصنيع الإلكتروني.

وأضاف أن البرنامج الثاني "هندسة الحاسب" Computer Engineering الذي يحظى خريجوه بطلب كبير من قبل الصناعة، ليس فقط من الشركات في مصر، ولكن أيضًا من جميع أنحاء العالم. يمكن أن يكون الخريجون متخصصين في برمجيات الحاسب التي تعمل في تطوير البرمجيات، أمن الحاسب، الأنظمة الذكية وتحليل البيانات. والاتجاه الآخر لخريجي هذا البرنامج هو العمل فيما يتعلق بأجهزة الحاسب، مثل تصميم الأجهزة، الأنظمة المدمجة وأنظمة التحكم. وتشمل المجالات الأخرى إدارة نظم وشبكات الحاسب.

وقال إن البرنامج الثالث "هندسة الميكاترونيكس" Mechatronics Engineering الذي يدمج مجالات علوم متعددة التخصصات، بما في ذلك الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإلكترونية وهندسة التحكم والبرمجيات وعلوم الحاسب. ويحظى خريجو البرنامج بطلب كبير من قبل الصناعة حيث يمكن للخريجين التخصص في التشغيل الآلي لتطبيقات الحياة الاجتماعية أو الصناعة، وتطوير الأنظمة الروبوتية وبرمجتها، وتطوير الأنظمة الذاتية، وتطوير الأنظمة المدمجة لأنظمة السيارات والميكاترونيكس.

برامج كلية تكنولوجيا الإدارة بجامعة مصر للمعلوماتية

من جانبه، أكد الدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، أن الكلية تجمع بين مفاهيم الإدارة الحديثة والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتُقدم برامج دراسية متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، لتخريج كوادر مؤهلة تجمع بين الفهم العميق للعلوم الإدارية والقدرة على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرار، كما تحرص الكلية على ربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي من خلال شراكات مع مؤسسات صناعية وتجارية كبرى، مما يمنح الطلاب فرصًا حقيقية للتدريب والتطبيق.

وقال: إن الكلية تقدم أربعة برامج رئيسية هي، تحليلات الأعمال وإدارة تكنولوجيا الأعمال والتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، والتمويل، حيث يُعد برنامج "إدارة تكنولوجيا الأعمال" Business Technology Management أحد البرامج المميزة فهو مُصمم للطلاب الذين يسعون إلى سد الفجوة بين الأعمال والإدارة من جهة وبين تكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى. يزود هذا البرنامج متعدد التخصصات الطلاب بالمهارات اللازمة لإدارة وقيادة مبادرات التحول الرقمي، وتحليل وتصميم الأنظمة التجارية، وتحسين العمليات التجارية باستخدام التكنولوجيا، ومواءمة استثمارات تكنولوجيا المعلومات مع أهداف المؤسسة. كما أن برنامج "تحليلات الأعمال" Business Analytics من البرامج المطلوبة بشدة في سوق العمل واهميته انه يمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، ويهدف البرنامج تأهيل الطلاب لفهم وتحليل كم كبير من البيانات التي تنتجها المؤسسات، لافتا إلى أن خريجي البرنامج مؤهلين للعمل في تحليل البيانات الضخمة، دعم اتخاذ القرار، والتخطيط الاستراتيجي؛ وذلك في البنوك، الاتصالات، الصحة، الصناعة، والتجارة الإلكترونية.

برنامج "التمويل" Finance

وأوضح أن البرنامج الثالث المهم هو برنامج "التمويل" Finance، حيث يقدّم للطلاب المعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة لتطبيق إدارة مالية سليمة في الشركات والمؤسسات، وكذلك لإدارة مؤسسات الخدمات المالية وأسواق الأوراق المالية، والبرنامج الرابع "التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية" Digital Marketing & E-commerce، ويتخصص في كيفية الترويج للعلامات التجارية أو المنتجات عبر وسائل الإعلام الرقمية، حيث أدى انتشار الهواتف الذكية والتطبيقات وأشكال "الإعلام الجديد" الأخرى إلى ضرورة تمكّن المسوقين الرقميين من التواصل مع المستهلكين عبر أجهزة ومنصات رقمية متعددة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن برنامج التسويق الرقمي يعلم الطالب كيفية الجمع بين الإبداع في تطوير طرق جديدة ومبتكرة لإيصال رسالة الحملة التسويقية، والجوانب التقنية المتعلقة بتتبع البيانات والأدوات الرقمية والتحليلات.

وقال الدكتور أشرف زكى عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم: إن الكلية تحولت الي مجتمع حيوي من الفنانين والمصممين والمبتكرين المتحمسين لاستكشاف الإمكانيات اللامتناهية لتقاطع التكنولوجيا والفن، حيث يحلق الخيال وتتحول الأفكار إلى تجارب رقمية آسرة تُلهم وتتحدى المألوف.

وأضاف أن البرامج الدراسية بالكلية تشمل برنامج "تصميم الألعاب" Game Design لصقل مهاراتهم لصياغة قصة اللعبة دراميا والجو العام للتصميم وفي تصميم مستوياتها المختلفة وشخصياتها حتى الوصول الي الشكل النهائي لها مرورا بمرحلة إدارتها فنيا وفي كل تلك المراحل نقدم لهم الدعم الفني اللازم لتطويرها ومساعدتهم في جميع مراحل التنفيذ، ويمكن لخريج هذا البرنامج التخصص في مصمم العاب او مصمم مستويات او مطور العاب او مصمم السرد القصصي أو مبرمج أسلوب اللعب، ومختبر العاب، والبرنامج الثاني "تصميم تجربة المستخدم" User Experience Design الذي يستهدف تطبيق مبادئ التصميم لإنشاء واجهات سهلة الاستخدام، مع الحفاظ على حماية بيانات المستخدمين بالتعاون مع تخصص الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد تقديم برنامج ثالث وهو "التصميم الرقمي الداخلي" Digital Interior Design ويدمج بين الأسس الكلاسيكية للتصميم الداخلي وأحدث التقنيات الرقمية المتقدمة، وهو يكسب الطلاب خبرة شاملة في استخدام برمجيات النمذجة ثلاثية الأبعاد وتقنيات الواقع المعزز، مما يمكنهم من تحويل المفاهيم المجردة إلى تجارب بصرية ووظيفية استثنائية.

وأضاف ان أبرز مميزات البرنامج تقديمه منهج تطبيقي يركز على استخدام أحدث برمجيات التصميم المتخصصة، بجانب التدريب على مشاريع عملية تحاكي تحديات وسيناريوهات العمل الواقعية في قطاع التصميم الداخلي، وكل ذلك تحت إشراف أكاديمي ومهني من نخبة الخبراء والمتخصصين في مجال التصميم الرقمي الداخلي.

"فنون التحريك الرقمي"

وقال ان العام الدراسي الجديد يشهد أيضا إطلاق برنامج جديد أيضا، وهو "فنون التحريك الرقمي" Animation Arts ويجمع بين الأسس الفنية للتحريك وأحدث التطورات التكنولوجية، تجمع بين تقنيات التحريك الرقمي المتطورة لإنشاء محتوى مرئي مذهل، وأدوات التطوير التقني التي تخفض التكاليف وتختصر الوقت دون المساس بالجودة، واستراتيجيات الإنتاج الذكي لتحقيق كفاءة عالية في صناعة الأفلام، ودمج الإبداع مع التكنولوجيا لصناعة محتوى تنافسي في سوق الرسوم المتحركة العالمي، لافتا إلى أن البرنامج الجديد سيسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة الرسوم المتحركة المصرية، مع تمكين المواهب الشابة من المنافسة عالميا بأساليب مهنية عالية الجودة.

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