وزير الكهرباء يكشف لـ "فيتو" موعد عودة التيار لعدد من المناطق في الجيزة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عمليات إصلاح العطل الذي وقع بالكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي بمحافظة الجيزة والذي تسبب في انقطاع التيار في بعض المناطق بمحافظة الجيزة، تجري على قدم وساق لعودة التغذية الكهربائية بالمناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن.

موعد عودة التيار الكهربائي لمدن محافظة الجيزة

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أن عمليات الصيانة ستستغرق ما يقرب من 60 دقيقة وسيتم عودة التيار الكهربائي بانتظام للمناطق المتأثرة من الانقطاع، مشيرا إلي أن العطل الكهربائي وقع بأحد دوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار.

إصلاح عطل الكابل الأرضي بمحافظة الجيزة

وحرص الدكتور محمود عصمت على الوقوف على الواقع الفعلي لعمليات الإصلاح وازالة أسباب العطل والتأكد من سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وإعادة الكابلات التي تغذى العديد من المناطق في محافظة الجيزة إلى العمل وكذلك ضمان أمن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وكانت الفرق العاملة قامت بتحديد خلل على دائرة من دوائر الـ 66 ك.ف أمام مترو ساقية مكي والذي يتم العمل حاليا على إصلاحه.

متابعة المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات

ووجه الدكتور محمود عصمت باستمرار متابعة الشبكة الكهربائية على كافة الجهود، والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة والتحقق من إزالة سبب الشكوى، مشيرا إلى خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في التعامل مع العطل وخاصة فيما يتعلق بالوقت الذي استغرقته عمليات الإصلاح.

وأكد ان الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت فى اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل وهو ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة، مؤكدا على دور المواطنين فى الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وضمان أمن وسلامة الشبكة بترشيد الاستهلاك.

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