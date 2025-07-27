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الكهرباء تحقق رقمًا قياسيًّا في ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك بالوصول لـ38800 ميجاوات

الأحمال الكهربائية،
الأحمال الكهربائية، فيتو
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ارتفعت الأحمال الكهربائية بمعدل 800 ميجاوات فى يوم واحد، وحققت الشبكة الموحدة للكهرباء أمس السبت أقصى ارتفاعا في الأحمال عبر تاريخها، وضربت رقما قياسيا بلغ 38800 ميجاوات بالمقارنة بأقصى زيادة في الأحمال العام الماضي، وخلال هذا العام والتى بلغت 38000 ميجاوات طبقا لتقارير ومتابعات المركز القومى للتحكم فى الطاقة.

ارتفاع الأحمال الكهربائية علي الشبكة الموحدة للكهرباء

نجحت الشبكة القومية للكهرباء فى اجتياز اختبار حقيقي لم تتعرض له عبر تاريخها، وتمكنت من استيعاب الارتفاع غير المسبوق فى الأحمال الكهربائية والزيادة فى الاستهلاك، وذلك فى ظل ارتفاع كبير فى درجات الحرارة والرطوبة، ومؤشرات زيادة يومية فى الاستهلاك وارتفاع الأحمال غير معتادة فى هذا التوقيت من العام.

رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية

وفى هذا السياق واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا"، وتكثيف فرق الطوارئ والدعم الفني والمتابعة والصيانة، وتم تشكيل فرق مركزية على مستوى الشركات للتدخل السريع والعمل وتقديم الدعم والمساندة للأطقم العاملة، بالإضافة إلى أطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش ومتابعة الشبكة من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، فى إطار خطة العمل الحالية لضمان أمن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي.

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