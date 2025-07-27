الأحد 27 يوليو 2025
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محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب  6  من ركاب سيارة ميكروباص  انقلبت على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه اسيوط،  في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم للتأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي

وكان مدير أمن الفيوم  اللواء احمد عزت، قد تلقي اخطارا من غرفه عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص  بسبب السرعة الزائدة  التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما  تسبب في فقدان السيطرة على السيارة،  فانقلبت في نهر الطريق وأصيب  6 من ركابها، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي ، لتلقي العلاج اللازم.

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وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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