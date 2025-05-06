الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

نفذ 5 عمليات، سقوط لص عدادات المياه في قبضة الأمن ببدر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخص تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه من العقارات باستخدام أسلوب "الفك"، وتنفيذ 5 عمليات بـ مدينة بدر.

سرقة عدادات المياه بمدينة بدر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط أحد الأشخاص المعروف عنه معلومات جنائية، وذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تمثل في سرقة عدادات المياه من العقارات باستخدام أسلوب "الفك".

 

وبمواجهته، أقر بارتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وقد أرشد عن أماكن المسروقات وتم ضبطها بالكامل.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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