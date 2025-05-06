الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

نفذ 5 عمليات، حجز شخص متهم بسرقة عدادات المياه ببدر

حجز شخص
حجز شخص

أمرت نيابة بدر، بحجز شخص تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه من العقارات باستخدام أسلوب "الفك"، وتنفيذ 5 عمليات بـ مدينة بدر وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط أحد الأشخاص المعروف عنه معلومات جنائية، وذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تمثل في سرقة عدادات المياه من العقارات باستخدام أسلوب "الفك".

وبمواجهته، أقر بارتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وقد أرشد عن أماكن المسروقات وتم ضبطها بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة سرقة عدادات المياه سرقة عدادات المياه بمدينة بدر قسم شرطة بدر معلومات جنائية مديرية أمن القاهرة نيابة العامة

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